日本拉麵品牌「鷹流拉麵」2012年進軍台灣，去年11月30日忠孝本店熄燈，創辦人鷹峰涼一表示是因為無法維持良好品質，沒想到近日鷹峰涼一心寒喊出要全面退出台灣回到日本，甚至坦言「想揍台灣員工」，引發熱議。

鷹峰涼一26日在個人推特發文表示，「想揍台灣員工」，坦言自己已經到了極限，最後鷹峰涼一雖然道歉表示只是發牢騷，但也不禁感嘆要全面停業返回日本。

消息傳至PTT後，迅速引發台灣網友熱議。許多人紛紛表示「訓練員工本來就難，不是只有拉麵」、「能把日本人逼到公開暴怒也不容易」、「他是在日的台裔吧，不過他們員工真的後繼無力」、「匿名帳號就算了，能讓日本人公開帳還講這麼重話不容易欸」。

事實上，鷹峰涼一去年在來台第一家店「鷹流台灣忠孝本店」停業時就曾提到，當初對自己的期許是能用最好的食材及技術讓大家享用印象深刻的拉麵，但因為難以維持良好的品質，他沒辦法要求或培養出能了解他對拉麵想法的員工，所以決定閉店。