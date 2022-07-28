日本知名歌手「卡莉怪妞」懂唱又懂跳，IG擁有超過128萬人追蹤，經常做出大膽前衛的服飾搞怪，每張照片都給粉絲驚艷感受，近來她休假到海邊遊玩，哪料才下水3分鐘就撞上岩石，結果左腿大量冒血，內外側總共縫了18針，她也秀出裹著紗布的照片，看著怵目驚心。

現年29歲的卡莉怪妞近來展開出道10週年巡迴演出，這幾天休息到海邊遊玩，結果下水3分鐘撞到岩石，害她左小腿被割出大量鮮血，她形容傷勢「血多到鯊魚都要來了！」從照片可看出有三道很深的血痕，並且傷勢頗為嚴重，經緊急送醫貼上人工皮後，仍可看出巨大傷口令人心疼。

卡莉怪妞受傷時幾乎整條腿都是傷。(圖/卡莉怪妞 Twitter)

卡莉怪妞貼完人工皮後滲出大量組織液體，讓她趕緊再次就醫。(圖/卡莉怪妞 Twitter)

之後，卡莉怪妞在玉腿貼上人工皮，想不到隔天滲出大量組織液，傷口全數泛白腫脹變形，讓她只好再次就醫，結果內側縫了8針，外側則縫了超過10針，從小腿到腳踝部位全纏上繃帶，為此她則打趣說道「這個傷口也將是我身體的一部分，所以我想把它變成一個作品～」。

她的粉絲們見她傷勢嚴重湧入留言，替她打氣「傷成這樣看著很痛苦」、「保重！本以為只是擦傷，沒想到傷口會這麼大片」、「妳洗澡應該不好洗，希望傷口趕快好起來」、「傷口細心點照料可盡快癒合」、「妳的小狗旁邊好像也很擔心妳」、「她變得如此糟糕我相信我好起來的」、「好險只是18針妳要多休息，讓傷口不要再次裂開，加油喔！」