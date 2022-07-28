彭佳慧近來推出新歌，日前拍攝MV。（新視紀整合行銷提供）

「金曲歌后」彭佳慧近日應客家委會員之邀，首次創作客語歌曲〈我要把你嚇死喔〉，特地選在農曆7月鬼門開釋出，她表示，這次創作壓力滿大，更以自身從小到大在屏東的成長歷程做為創作靈感，唱出客家人努力、有自信的精神。

談到歌曲創作過程，她直言，當天是陪女兒外出買蛋糕靈感乍現，他們在排隊時，聽著很喜愛日本女歌手小島麻由美的歌，她腦海中突然間浮現歌曲旋律，馬上拿起手機錄音，小孩甚至還在一旁喊著：「媽媽，快點。」不過她事後順利創作完成。

她將在8月20日出席「第一屆全球客家流行音樂大賽」決賽擔任表演嘉賓，屆時首唱〈我要把你嚇死喔〉盼能鼓勵所有創作者，也讓大家聽見好聽的客語歌，「我覺得唱歌是沒有分語言的，但也想透過我們這一輩的創作者把客家歌曲發揚光大」。

她也熱情說，無論是在都市、鄉下成長的孩子，都應盡情展露才華，因此特地選用「我要把你嚇死喔」做為歌曲創作的核心主軸，期望大家都能創作出優秀作品。