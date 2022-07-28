民進黨桃園市長參選人林智堅論文門引發各界關注，林今發聲明強調，他比任何人更在乎自己的人格和名譽，重申論文是原創。對此，今炮火猛烈的國民黨桃園市長參選人張善政再次呼籲林與指導教授、國安局長陳明通「不要偷偷摸摸、躲躲藏藏」，宛如有見不得人的事，應光明正大面對審查會議。

張善政今日傍晚拜會桃園市羽球協會，回憶當年在國外唸書時，經常打羽球打到半夜捨不得離開，雖現在體力不如當年，但技巧都還記得。他喊話，若選上市長，希望所有羽球活動都要找他重溫舊夢，他也私下和現場羽球國手盧敬堯與楊博涵相約下次較量。

張善政也提到，打羽球需要「力與巧」，宜居城市的基礎建設包括「軟與硬」，需考量市民休憩與健身空間是否普及，以羽球為例，推廣的門檻並不高，他也在現場請教如何讓羽球在桃園更普及、市府能幫助什麼，盼讓桃園市民更認識羽球。

此外，針對林智堅論文爭議，張善政再次向陳明通與林喊話，希望用光明磊落的心態面對，不要偷偷摸摸、躲躲藏藏，宛如有什麼見不得人的事情，應光明正大面對台大審查會議。張強調，學術審查有其機制，有相關疑問出現時，在學術圈的人都應配合機制，才能查個水落石出。