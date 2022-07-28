有「台灣第一武打女星」稱號的楊麗菁，是演藝圈著名美魔女，即使53歲了，外貌和身材都保養得宜，今(28日)她在社群曬出穿旗袍美照，前凸後翹S曲線讓人稱羨不已。

楊麗菁今參加旗袍文化聯合會活動，她也發文寫下：「好久沒有穿旗袍了，與好姐妹相聚，開心喜相逢」，只見她穿上桃紅色無袖長版旗袍，胸口開水滴型大洞，讓她雪白春光外洩，豪乳、事業線若隱若現。

往下開高衩到大腿根，一雙纖細長腿更是吸睛，完美曲線根本看不出53歲，而她皮膚緊緻、氣色紅潤，保養得宜的近況，讓網友看了都直呼「太好看了」、「大長腿」、「越看越漂亮」，還有人稱讚她還是25歲，她也謙虛回謝謝。

楊麗菁因拍攝不少武打動作電影打開知名度，有「台灣第一武打女星」、「楊紫瓊接班人」稱號，年過半百仍維持凍齡美貌和曼妙身材，近日她被周刊拍到疑似有新歡，和一名健壯大叔搭乘手扶梯時，扶腰又拍臀的調情，互動相當親密。

其實楊麗菁過去曾和小她13歲的立委候選人龔偉綸交往，不過在一起3個月就爆出恐怖情人事件，雙方對簿公堂，後來和解撤告才結束這場鬧劇。2019年又被拍到和一名賓士男新歡在七夕約會，如今又有新對象，桃花似乎相當旺。