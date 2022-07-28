國家科學及技術委員會中科管理局今（28）日下午揭牌，首任國科會中科管理局長許茂新致詞時指出，中科園區去年營業額首度破兆、令人振奮，今年上半年雖有疫情、俄烏戰爭等因素干擾，但營業額依然逆勢成長兩位數、令人驚喜，2022年全年營業額挑戰1.1兆元、續攀高峰可期！

新國科會副主委林敏聰今日下午3點主持許茂新的人事布達及頒授印信，並邀請園區公會監事長沈國榮及副理事長蔡國洲、台中市副市長令狐榮達、雲林縣副縣長謝淑亞、財政部關務署台中關務長陳木生、華凌光電董事長廖育斌、旭東機械董事長莊添財及國立中科實驗中學校長秦文智等十位貴賓共同揭牌，見證這歷史性的一刻；揭牌儀式後，由台中市立交響樂團帶來的音樂饗宴，為中科邁向嶄新里程送上祝福。

林敏聰致詞時表示，科學園區的轉型和未來是很重要的工作，也特別稱讚許茂新是最接地氣的局長，中科對台灣產業的貢獻及地方的連結非常重要。台灣的資源相當有限，產業及廠商需要良好的生產基地，未來科學園區管理局的挑戰非常重大，有關節能減碳、永續能源、國際競爭、地緣政治等都會牽扯整個生產鏈，是非常重要的議題，相信以中科過去短短幾年所展現的成績，可以因應未來國際艱鉅的挑戰。

科學園區公會副理事長、金可集團董事長蔡國洲代表園區廠商致詞時表示，廠商除了得面對疫情、貿易戰、俄烏戰爭等因素干擾外，其實最擔心的是通膨、缺工、缺電，「期待政府相關部門能協調，讓廠商無後顧之憂，可以持續加碼投資！」

許茂新致詞時提到，19年前的7月28日恰逢中科設立的日子，中科執行政府科技政策，現已設置五個園區，引進235家高科技廠商、計畫投資額達2.4兆元、創造逾53,400位就業人數、產值突破兆元，並帶動中部產業升級與經濟發展。

今年，中科也展現了優異的績效表現，在招商成果方面，除了國內封測大廠矽品精密，去年在中科二林園區動土興建廠房外，今年再加碼於中科虎尾園區建廠；另為持續壯大半導體產業，布局下世代發展所需用地，中科正在推動「台中園區擴建二期計畫」，為台積電兆元投資擴廠案預作準備，完成後可提供4,500人直接就業機會，年營業額更可增加近5,000億元，中科未來營業額可望大幅往上推升。

其次，在提升產業競爭力方面，推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」及「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，結合目前園區既有的技術，協助產業關鍵技術升級、產學合作、人才培育、創新創業及產業轉型，開創產業新藍圖及發展創新服務模式，掌握全球供應鏈重組的先機，提升園區廠商國際競爭力。

此外，在永續綠色園區方面，淨零排放與循環經濟是全球趨勢，中科園區今年上半年廢棄物再利用率已高達96.39％；此外，台中園區正推動建置零廢資源再生中心，預計於112年啟用，完成後，園區內每年可去化14萬噸的事業廢棄物，年減碳約5.2萬公噸。

未來新國科會的中科管理局，許茂新表示，將本著政策延續與服務熱忱，聆聽企業的心聲，讓園區服務更加數位化、智慧化、服務化，朝向永續優質的科學園區邁進。