搶父親節商機，知本老爺酒店推出不同的餐飲優惠與趣味活動，酋長鐵板燒餐廳自8月1日起至8月31日，推出限定套餐款待辛苦的爸爸，享用父親節套餐更將贈送威士忌一杯或元氣特調「老公的茶」一壺，讓爸爸們在品嘗山珍海味之時更展現成熟魅力，與家人共同歡慶佳節。

知本老爺酒店酋長鐵板燒父親節套餐，標榜道道都具祝福心意，湯品「瑪卡放山雞燉海參」所使用的瑪卡，又稱祕魯人蔘，能夠滋補體力與元氣，搭配放山雞和海參等美味食材，有滿滿山海鮮味和能量。熱前菜除了「香煎澎湖野生大明蝦拼干貝佐魚子醬」外，並有「萊姆威士忌生蠔」，強調以威士忌的醇厚風味和清爽萊姆去腥提鮮。主菜可選擇「橡木子伊比利老饕豬」，或「美國頂級肋眼老饕牛排」，口感鮮嫩，肉汁豐富。甜點「翹鬍子老爹香橙蛋糕」造型吸睛。

知本老爺同時推出「老爸當自強」活動，凡於活動期間享用父親節套餐或1,780元以上之套餐，即贈個性濃烈鮮明的泥煤威士忌代表「艾雷島波摩15年Bowmore 15YO Single Malt Scotch Whisky」一杯（約60ml），或帶有輕柔植物芳香的「低地區歐肯特軒三桶Auchentoshan Single Malt Scotch Whisky Three Wood」一杯（約60ml），不喝酒的爸爸們，也可選擇來一壺以人蔘、瑪卡、桑椹子、枸杞、生地、紅棗製成的「老公的茶」（約400ml），好喝又天然。三種飲品擇一贈送，不管是剛正威嚴、溫柔斯文或健康養生的爸爸，都能在品嘗山珍海味的同時，享受最對味的美味飲品。

父親節期間，知本老爺的房客不但可免費參加於8月8日與8月9日舉辦的「神釣手老爸」活動，只要手持釣竿將假餌甩入洞口，即可依成功次數獲得溫泉煮蛋或特製杯墊。參加8/8俄羅斯輪盤轉轉樂，則有機會獲得小米酒特調乙杯或館內購物金500元。

家長們享受出遊時光的同時，孩子也可參加最受小朋友們喜愛的知本老爺小頭目夏令營「農事小職人」，和夥伴們一同體驗製米過程、下田採鳳梨、操作翻土機、製作稻草人和專屬生態瓶，收穫難忘回憶。營隊逢週二至週六，亦可報名單日行程。

【喝酒過量．有害健康。禁止酒駕】