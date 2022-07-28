吸引非台籍人士來台投保的國際保險分公司（OIU），爭取再延長五年免稅期，保險局副局長張玉煇表示，會就當初推出此政策的目的、實施成效，與財政部討論，通盤考量延長租稅優惠的必要性與有效性。

當初政策是要發展保險業的境外業務，從陸客團不來台觀光，2020年新冠肺炎蔓延全球，造成海外旅客也無法來台觀光，OIU業績幾乎急凍，張玉煇表示，政策開放後，共有15家壽險公司開辦714張OIU有效保單，但今年上半年只成交二張保單，保費90.3萬美元，去年同期則是成交四張保單，保費210萬元，即目前業績極低。

同時，很多壽險公司都已暫停OIU業務，原OIU業務的人員都已解編回到其他部門，甚至架上也未再上架OIU保單，2020年原本還有國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、全球人壽等還有業績進帳，但去年及今年上半年都僅剩新光人壽有成交OIU業績，仍在堅持。

張玉煇表示，今年上半年OIU稅前淨利987萬美元，去年同期稅前淨利則有365萬美元。即成長170％，但換算新台幣亦不過3億元的獲利，壽險公司表示，除了要確認保戶未具中華民國國籍外，也不得是在台工作有居留權者，另外還要符合洗錢防制等相關規定，作業成本不低，利潤亦不算高。

也因此壽險業爭取的是OIU延長五年免稅，是公司經營所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，以免增加成本，此業務將根本經營不下去，因此希望由2025年再延長到2030年。

張玉煇表示，當初OIU條例即明訂，自2015年2月4日生效日後的十年內，訂定的保險契約享有租稅優惠，且是到保單屆滿日、最長30年都有租稅優惠，至於是否有必要再延長五年，金管會將再與財政部，就當初政策目的、實施成效、及延長租稅優惠的必要性、有效性，進行討論、通盤考慮。