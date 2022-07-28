「乾杯宏匯廣場店」店內特選牛五花、霜降豬肉和鹽蔥牛舌等。（宏匯廣場提供）

「黑毛屋宏匯廣場店」47坪空間擁有53席。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場進駐「乾杯集團」旗下的「乾杯」燒肉、「黑毛屋」鍋物兩大品牌，將於8月6日於新莊宏匯廣場正式開幕，看好新莊副都心未來發展，與宏匯廣場餐飲業績高消費力潛勢，鎖定附近家庭客用餐需求，預估餐飲焦點品牌聚集後，可望帶動營收挹注亮眼佳績。

「乾杯宏匯廣場店」66坪空間擁有90席，店內推薦特選牛五花、霜降豬肉和鹽蔥牛舌等菜單；日式火鍋「黑毛屋」鍋物，則精選道地的涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大日本傳統鍋物，使用高等級A4~A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬，適合炎夏食補，「黑毛屋宏匯廣場店」47坪空間擁有53席。雙品牌都將於8月6日在宏匯廣場7樓登場。

宏匯廣場下半年餐飲新櫃強棒不斷，繼一風堂拉麵、6月初的初魚鮨、初魚鐵板燒後、8月的乾杯燒肉、黑毛屋鍋物後，年底也將迎來饗賓集團旗下Buffet「饗饗NPARADISE」，也是該品牌繼微風信義後的全台第2家店。