大陸國台辦日前查出有台灣石斑魚含禁藥，宣布禁止輸入，蔡政府為消耗產量，行政院從國庫騰出6億元經費為國中小學子加菜，農委會也想方設法增加石斑魚的民間產出。速食連鎖店摩斯漢堡將於8月1日開賣柚香黑醋「龍虎石斑珍珠堡」，在全台100間門市限量販售，卻有眼尖網友發現，外包裝上貼著「請小心魚刺」，讓不少人感嘆，「吃漢堡還要挑魚刺，根本失去漢堡初衷」，PTT鄉民看了也大酸「民主魚刺」。

摩斯漢堡2020年曾研發全球首款「龍虎石斑珍珠堡」，2021年「蒲燒石斑珍珠堡」再次廣獲好評，今年8月1日起又將推出柚香黑醋「龍虎石斑珍珠堡」。日前就有網友在PTT速食板分享，龍虎石斑珍珠堡單點是120元，貼文曝光後卻有眼尖鄉民注意到，包裝上貼著「小心魚刺」的貼紙，忍不住說：「有魚刺的話應該很少人會買吧」、「沒辦法100％剔除刺，還是別做成漢堡吧」、「魚刺在工廠加工時都會挑掉，但多少會有漏的」。

摩斯漢堡推出龍虎石斑珍珠堡，卻被眼尖網友發現「小心魚刺」的貼紙。（圖／取自PTT速食板）

對此，安心食品（摩斯漢堡）回應，創先採用「龍虎石斑」做成米漢堡，以手工切製處理，經簡單調味裹粉製成的龍虎斑魚片，整體漢堡能品嚐到龍虎斑的細緻魚肉及Q彈口感且風味濃淡合宜，是一款嶄新口感的米漢堡。安心食品表示，每條2公斤的龍虎石斑魚，大約只能製成12塊原塊切片，相當珍貴，會由漁會加工處理去刺為安全把關，在外包裝上張貼貼心標語讓消費者安心品嚐。

但鄉民仍不留情開酸：「這是台灣價值漢堡，吃到魚刺又怎樣？」、「寫了還被刺到就是消費者自己錯」、「民主的魚堡」、「摩斯確定要賣？刺到小朋友要負責喔」、「民主的刺，吃到算你有點台灣價值」、「被魚刺刺到，是你的福氣」、「民主的魚刺」、「民主哪有不流血的」、「石斑漢堡有刺跟新竹球場有小石頭一樣」、「就是免責聲明而已」、「民主的球場有碎石，民主魚有點刺合理」、「可以這樣免責宣言？」、「放心啦死忠的照買不誤」、「在民主的路上連漢堡都充滿了荊棘」、「摩斯儲值了台灣價值++」。