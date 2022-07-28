林姓酒店女殺害包養他的男友後棄屍，1家4口都是共犯，案情還沒偵結，彰化地院再次延押2個月。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

林姓酒店女殺害包養他的男友後棄屍，1家4口都是共犯，案情還沒偵結，彰化地院再次延押2個月。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

酒店女林姝妤去年聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北張姓富商哄騙南下彰化同遊，再設局於下藥、勒斃，以童軍繩綑綁空心磚沉東螺溪棄屍，並將帳戶內470萬元存款全盜領一空，檢方以林女一家4口預謀殺人起訴，全被收押，移審後被裁定續押3個月，彰化地院27日裁定林女等4人再延長羈押2個月。

這起轟動的蛇蠍女聯手父母和弟弟殺人放流水的案件，還沒偵結，林女與3名家人都否認有強盜殺人的意圖，但被認定犯罪嫌疑重大，彰化地院以《刑事訴訟法》第101條第1項第3款之情形，非予羈押，顯難進行審判，而有羈押之必要，3月1日起再被裁定延長羈押。

1家4口分工殺人，情節相當驚悚，30歲林姝妤外表清純，在台北酒店工作， 2020年間她結識離婚的張姓男子，張男大手筆包養，每個月給10萬元以上，還買了BMW新車，但林女似嫌不足，進一步覬覦被害人存款，埋下殺意，並與50歲父親林益全、49歲母親林劉秀珍和24歲弟弟林韋守共謀。

檢方調查，林弟和林母去年年10月14日先向鹿港陳姓友人處取得FM2安眠藥後，並挑選東螺溪為棄屍地點，準備好黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物藏放附近。

去年10月16日中午，林女先誘騙張男到彰化遊玩，回到福興鄉住處，林母拿出磨成粉的安眠藥加入飲料內給張男服用。林女與林母下車把風，林父從後座拿童軍繩將張勒殺，林弟則在協助物，並用黑色膠帶纏繞在張男臉部，最後父子一起將屍體搬到車子的後車廂。林女先從張男錢包內拿約6000元現金、5張提款卡，背包及其餘物品則是丟在草叢內，開車到東螺溪棄屍處。

流水屍曝光後，林女一家四口行跡被調查，檢警發現當晚監視器錄到林女在台中1間超商提領50萬元、接著17、18日2天分別在桃園、溪湖及台中等地提領303萬元現金，後來也被警方在其住家內搜到現金。

檢察官認為，林女因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，謀劃殺害，林父、林母及林弟等人均為至親家人，一家人冷血加入殺人計畫，還縝密分工，惡性重大，均求處從重量刑。

「為了470萬元，一家4口，費盡心思，共同謀殺了一個人值得嗎？」案情仍有許多啟人疑竇的地方，彰化地院一審法官27日再開庭訊，案件仍再審理，認為有繼續羈押之必要，因此庭訊後再裁定均自8月1日起延長羈押2月，均禁止接見、通信。