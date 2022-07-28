屏東縣警察局鑑識巡官潘彥廷為強化刑案證物監管鍊及整合各項鑑識業務，主動投入研究並自費學習程式語言，經半年研究開發出｢鑑識整合系統｣，不僅大幅提升鑑識人員工作效率，還替警察局省下290萬，今年獲縣府頒發廉潔楷模員工。

屏東縣警察局指出，以往鑑識業務繁雜及各類業務表單零散，且刑案證物都以紙本方式管理，不易即時追蹤證物動向，為此，潘彥廷主動投入研究並自費學習程式語言，同時參考各縣市現有類似系統，經半年研究開發本套｢鑑識整合系統｣，使刑案現場勘察案件資料及採證證物能數位化管理，並有效完善證物監管鍊及新增竊案犯罪手法分析等功能，節省大量文書輸入及管理時間。

警察局鑑識科表示，若要外包廠商建置鑑識整合系統，建置費用約需290萬，每年維護費也所費不貲，且系統較無法針對使用者需求即時彈性調整，而潘彥廷為解決鑑識人員所遇困境，不惜犧牲自身時間規畫並建置完成系統，不僅為警察局節省公帑，更是廉潔表現堪稱公務員典範。