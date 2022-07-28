資深女星劉嘉玲年輕時外型出色，十分有韻味，早期考入TVB演員訓練班，與劉青雲、吳君如等人當同學，劉嘉玲演技實力堅強，戲路寬廣，多次入圍金像獎、金馬獎等影視獎項，在影壇擁有一席之地。近日她出席香港國際電影節，一身深V西裝造型炸出豐滿上圍，引起許多粉絲誇讚。

劉嘉玲今（27日）發文：「久違了香港國際電影節，《明日戰記》8月5號電影院見」，劉嘉玲穿上黑白格紋西裝，還戴著黑色墨鏡，氣場非常強大，不過仔細一看劉嘉玲露出豐滿上圍，事業線正好從中間透出來，既霸氣又性感，加上身邊多個工作人員替劉嘉玲撐傘遮陽，多人簇擁的畫面讓許多粉絲留言：「巨星排場啊」、「女王氣質」、「+0（嘉玲）姐真的太好看了」、「氣勢非凡」、「國際巨星」。

劉嘉玲也曬出多張與《明日戰記》主演合照的照片，積極宣傳自己的新電影，該電影由古天樂監製，講述2055年的未來世界，外星變異藤蔓入侵地球，汙染空氣與水源，影響人類的生存，人類為了生存必須與外星體決一死戰，其中劉嘉玲飾演指揮官，穿著軍裝模樣帥氣，預告畫面有許多精彩動作戲，更集結香港大咖演員古天樂、劉青雲、張家輝等人，特效場景媲美好萊塢大片，許多粉絲光看預告就表示：「無論拍成怎樣，我都會去影院支持，謝謝古天樂拍沒有香港人敢拍的戲」、「就美術審美而言，科幻類型裡亞洲頂尖啦」、「整體是很有水準，不管是CG，燈光，服裝，設計都非常佩服」。