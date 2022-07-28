美國空軍正在向波蘭派出6架F-22猛禽(Raptor)匿蹤空優戰鬥機，以應對俄羅斯對烏克蘭的戰爭。雖然只有6架，但F-22的空戰優勢無與倫比，而且難以被敵方查覺。

防衛部落格(Defense Blog)報導，阿拉斯加艾門多夫空軍基地(JBER-R)的6架F-22戰機，在7月26日抵達英國萊肯希思皇家空軍基地(Royal Air Force Lakenheath)，經休息與加油後，再往波蘭。這場長途飛行是F-22的北約防衛任務，在俄羅斯入侵烏克蘭後，保護北約盟國是至關重要的。6架F-22的波蘭駐紮點，是位在拉斯克(Łask)的第 32 戰術空軍基地(32nd Tactical Air Base )，該基地以往也曾接待過F-22。

F-22是唯一的純空優第5代戰機，憑著極佳的氣動設計與向量推力噴嘴，使它能輕易做出超機動；其航電與雷達系統也是頂尖，綜合性能遠超過F-15、F-16。

也正是F-22的超群性能，它經常部署到區域緊張或是交戰區，成了類似戰略嚇阻的角色。美國空軍的新聞稿說：「F-22 將支持北約在歐洲戰區的空中防護任務，也是對威脅國家所發出的重要信號。」