林佳龍今邀蘇貞昌到板橋知名油庫口麵線餐敘。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（28）日下午6時邀請行政院長蘇貞昌到板橋知名油庫口麵線餐敘，立委張宏陸、蘇巧慧與市議員何博文、黃俊哲、戴瑋姍及市議員參選人山田摩衣、石一佑、黃淑君等人作陪。受訪時蘇貞昌向新北市民大力推薦林佳龍，稱讚林佳龍有學經歷、也有執行力、魄力，一定馬上能做出各方面政績。

餐敘後媒體詢問蘇貞昌，今天是否意味著以老縣長身分，傳承交棒給林佳龍。蘇貞昌說，新北非常大，我們非常希望新北快進步，身為老縣長，非常清楚各地需要，當行政院長也大力補助，但有好多建設停滯不動，例如停車場，我們把全國200億中5分之1給新北，光板橋就7個停車場，有3個已核定3年，但到現在進度是0，當時林佳龍是交通部長，由他規畫、核定，如果現在他能夠來，一定能抓出問題，提高效率，符合市民需要。

林佳龍表示，蘇院長是新北的老縣長，他傳授整個城市治理的經驗，建設需要中央、地方一條龍，新北交通一定通，以此方式加速推進前瞻基礎建設，新北要大翻新，要從交通做起，今天感到驚訝的是，上網看新北市交通局停車場的進度，發現資料都不見了，資訊公開是一個政府做到透明很重要的一步。

媒體追問蘇貞昌今天來和林佳龍吃麵線，是否代表蘇系全力相挺？蘇貞昌表示，今天不是哪一系，全體在一起都是希望讓林佳龍能把他長年的學識經驗與執行力、魄力，很快讓新北市民看到，林佳龍一定能夠馬上做出各方面政績，大家齊心合力，希望林佳龍能當市長，議員也能全壘打。

最後媒體問林佳龍，今天是否刻意挑選蘇貞昌的生日合體造勢？林佳龍說，院長很低調，我們也沒有特別選日子，今天就是下班時間有空，所以就約在今天。