後疫情時代防疫常態化，在這場難以預期的抗疫延長賽，許多人耗竭的身心靈都已習慣上直播尋求安撫慰藉，長相外型常被說像江南大叔（PSY）、金正恩，今年37歲的職業命理占卜師紅牛（李家華）擅長命理占卜、風水、腦波學及藝術療癒等多領域，在17LIVE他是許多粉絲視為精神心靈支撐的心靈命理類人氣17LIVER「心靈占卜師紅牛」，以他自認「7分不正經3分專業」的直播風格，每天透過直播卜卦、聊天，陪伴並幫助許多上線求助、尋求解答的網友，呈現出17LIVE直播間的豐富多元特性。

心靈占卜師紅牛大學機械系畢業，國二時跟著媽媽上易經課，意外一頭栽入鑽研易經至今，他所用的卜卦法為《梅花心易》，特色是以數字來解吉凶，即使不看易經也能推算，高中的暑假，紅牛曾到桃園虎頭山公園擺攤實習卜卦，來卜卦算命的人誇讚算得很準稱他小老師，但他感受到自己無法幫助人們去改變命運的無力感，紅牛自己又配合大學時接觸的身心靈與心理學，「讓算命不只是回答問題，更針對問題提出解決方案。」

雖然鑽研易經，但在父母期望下，紅牛出社會後擔任過議員助理、公家機關公務員、禮儀師，還跑到內地發展，最後因緣際會，才決定全心投入命理占卜和心靈療癒工作，順利成為一名職業命理占卜師。紅牛坦言直播把他另一個人格撩了出來，就是個性中「頑皮」的那塊，他之前工作性質就是要展現專業的那一面，占卜師身份有時很像緊箍咒，紅牛笑說自己其實是被耽誤的綜藝咖，直播中紅牛常找其他上線LIVER挑戰PK、也和直播間粉絲互動熱烈玩得很瘋，曾跟粉絲打賭輸了後精心打扮變身「牛妹」女裝扮相直播，引起粉絲熱列迴響。

紅牛起初希望透過直播行銷自己，現在則希望透過直播占卜協助更多人創造自己生命無限的可能，讓生命更加精彩，直播兩年多來他已實際幫助過不少人，有位跟紅牛直播很久的粉絲，說剛到紅牛直播間那陣子，自己因身體病痛躺在病床上當時是曾想自殺的，因為聽紅牛認真的陪伴認真聊療癒讓他轉念了，說感謝紅牛陪伴度過他想自殺的日子，這對紅牛來說某方面也是個鼓勵，從來沒想過自己做直播這件事的意義會是這樣子，覺得滿感動。

最近讓紅牛也覺得很神奇的一次是日前他透過直播占卜幫一家人找到過世阿嬤深藏的金飾，阿嬤突然辭世，家人遍尋不到她最寶貝的嫁妝金飾，紅牛根據卦象分析指引，最後在阿嬤房內的衣櫃和地板中間窄縫內，找到被塑膠袋、報紙層層包捆的金條、金鍊等，全家人這才鬆了一口氣。

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