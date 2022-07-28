迎接2022台灣設計展在高雄，高雄市政府與六位高雄創作者超人氣貼圖角色合作發行限定版一卡通，8月1日中午12點起將於「台灣設計設計台灣」官網的「高雄幣平台」及有閑購物網路平台開賣，8月5日起實體通路在高雄地區的萊爾富便利商店也有販售。

此外，一卡通公司全新開發療癒系「LINE FRIENDS-Lying造型一卡通」，8月10日起將於2022臺灣文博會高雄展覽館「台灣IP．高雄原創」展區首度亮相販售，展出期間也有領取購卡9折優惠券活動，喜愛Q萌熊大、兔兔及莎莉的粉絲們快來文博會把他們帶回家。

另外，8月5日至10月23日台灣設計展期間，到高雄逛設計展也能拿好康，民眾只要於高雄指定設計及文創活動店家使用一卡通MONEY帳戶付款，就能享有LINE POINTS 15％點數回饋。

2022台灣設計展限定版一卡通集結高雄六位知名的在地原創IP及高雄代表性的IP角色「工人漁婦」，共有7款，每款限量1,000張，每張售價150元。8月1日中午12點起將於「台灣設計設計台灣」官網的「高雄幣平台」及有閑購物網路平台開賣，8月5日在高雄地區的萊爾富便利商店也可買到。

台灣設計展期間高市府也推出高雄幣平台，串聯文博會至設計展期間所有活動，提供民眾活動預約報到、虛擬集章、多元交通搭乘服務，更可蒐羅高雄文創商品與特色店家輕鬆購物。民眾用手機及LINE ID註冊高雄幣平台，就能使用高雄幣選購限定商品及預約活動。高雄幣可使用一卡通MONEY付款儲值，為鼓勵民眾參與活動，高市府會再加贈20％的回饋。

此外，8月底前一卡通MONEY配合高雄市交通局則享有高雄市週五公車免費搭、首次使用乘車碼及搭乘指定交通運輸每月滿5次享7-ELEVEN優惠券等優惠活動，一卡通MONEY用戶也可透過手機版的高雄幣平台，一鍵快速開啟一卡通MONEY乘車碼，搭乘高雄各式交通運輸暢遊高雄，來趟設計之旅。

一卡通療癒新品LINE FRIENDS-Lying系列文博會搶先首賣2022臺灣文博會集結全國頂尖創作者及原創IP，展出活動精采可期。一卡通公司配合文博會也推出3款全新療癒系「LINE FRIENDS-Lying系列造型一卡通」，將於8月10日到8月14日文博會期間搶先販售。立體造型的熊大、兔兔及莎莉，圓滾滾身體舒服地趴在枕頭上，Q萌的模樣超級療癒。「LINE FRIENDS-Lying系列造型一卡通」每款售價499元，文博會期間每日下午13：00開賣，每日每款限量100個，想要搶先帶回收藏的民眾，可別錯過了。

此外，2022臺灣文博會活動期間，於一卡通展區現場掃描領取優惠券QR code，或手機透過LINE熱點台灣設計展活動專區點選一卡通，並加入一卡通LINE官方帳號，即可領取活動限定優惠券，於一卡通展區購卡限使用一卡通MONEY/LINE Pay/一卡通儲值卡付款，憑優惠券可再享購卡9折優惠。另現場也有超可愛天竺鼠車車及超人氣咒術迴戰系列一卡通展售，想收藏的民眾可要把握優惠購卡的機會。

2022台灣設計展在高雄將於8月5日正式啟動，相關活動一直延續到10月23日，一卡通公司除熱情參與高市府各項活動外，同時也集合在地高雄指定設計及文創活動店家，提供使用一卡通MONEY帳戶付款，享LINE POINTS 15％點數回饋優惠。

身為高雄在地企業的一卡通也邀請用戶及民眾一起到高雄走走逛逛，參與盛會感受台灣設計滿滿的活力。