新竹前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，台大國發所論文關鍵人物余正煌也出面表示他的論文沒有抄襲，雙方說法仍有出入。對於林智堅仍堅持自己是原創，民眾黨也諷「說法在政治上是原創，在學術上抄襲就是抄襲。」更狂轟民進黨打壓學術自由。

民眾黨今在臉書表示，抄襲可恥，抄襲卻打死不認更可恥，林智堅謊話連篇，民進黨全黨打壓學術自由，敗壞台灣社會純樸善良的價值，當抄襲與謊言成為選舉的主軸，這是對自由與民主莫大的污辱。

民眾黨指出，林智堅的論文有許多可議之處，儘管證據極為顯眼，但他至今都不願承認錯誤，其論文中有與他人高度雷同之處，沒有引用出處，卻影射他人有抄襲之嫌，運用政治語言攻擊小老百姓，把學術問題導向成政治惡鬥，這都是極為可恥的政治操作。要選舉的是林智堅、是民進黨，卻是以傷害他人來取得政治權位，這樣的人當父母官，你放心嗎？

民眾黨說，誠如余正煌委任律師所言：「你不是抄余正煌，也是抄別的學者啊」，直接打臉綠營至今為止的詭辯，高中生寫小論文就知道，引用他人文句沒有加註出處就是抄襲，更何況是已拿到中華大學碩士學位的林智堅，會連這麼基本的學術倫理都不知道，也讓人更加懷疑他的中華大學的碩士論文是如何取得。

讀碩士並不是一件壞事，更何況政治人物有上進心要多加鼓勵，畢竟多讀書對執政有益處，然而用欺詐的手段取得學位，為了選舉去打壓平民百姓，這樣的惡霸行徑，像是舊時代封建王權的復辟，絕非民主社會該出現的。

民眾黨最後表示，真金不怕火煉，林智堅卻禁不起考驗，林智堅應該親自向台大做完整說明，而非透過書面去閃躲質疑，再運用媒體資源對台大及受害者施壓，民進黨也應停止政治鬥爭手段，別讓台灣的高等教育隨著林智堅的誠信一起葬送。