小心郵件詐騙！遠通電收今（28）日表示，近期不明人士發送詐騙e-Mail郵件，主旨是「eTag認證通知」，並以系統維護致eTag儲值失敗為由，搭配贈送200元儲值金為誘餌，引導民眾點擊「確認詳情」以詐騙。

遠通電收呼籲民眾切勿開啟不明郵件或點擊不明連結網址，以避免個資外洩或權益受損。

遠通電收表示，ETC系統維護作業會透過遠通網站公布，並不會發e-Mail 給客戶。為確保用路人權益，遠通已向165報案，若用路人有任何疑慮，可洽遠通客服專線02-77161998確認。

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