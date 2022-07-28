明天是農曆七月鬼門開，要準備豐盛普渡大拜拜的供品卻又因連日高溫讓人懶得出門採買。對此，HAPPY GO推出零接觸安心祈福保平安活動，只要線上下單購買愛買普渡平安箱並直接以HAPPY GO Pay付款就能享有多重好康優惠，還能選擇專車直送法會現場或宅配到府，減少群聚感染風險，中元拜到位也能聰明輕鬆消費。

HAPPY GO致力於提供消費者豐富的選擇，在每一個重要的節日帶給消費者優惠又方便的購物體驗，今年中元節特別鼓勵消費者到量販店「愛買」購買中元供品，主打民眾免出門免群聚的安心購物服務，只要使用HAPPY GO Pay結帳，單筆滿999元（含以上）加贈HAPPY GO點數99點，中元祈福平安久久。

除此之外，HAPPY GO Pay再加碼推出7/28至8/8期間限定8倍贈活動，單筆消費滿800元（含以上）回饋64點；滿1,600元（含以上）回饋128點；滿36,000元（含以上）回饋2,880點，不僅划算還能現賺8倍點數，只要在周六消費還能再享有HAPPY GO點數2倍贈，享受假日開心購物再賺點。

而HAPPY GO Pay致力於提供卡友們豐富的優惠，針對剛申辦的新戶再加碼推出消費單筆首刷滿100元再贈點數200點活動，只要購買中元普渡平安箱，就能享有多重點數回饋好康，輕鬆好拜又能將點數帶回家。除此之外，愛買今年攜手「白沙屯媽」及「鹿港天后宮」合作，推出三款不同組合平安箱，包含帶回家免拆開直接擺上供桌的「帶回家自己拜」平安箱，以及與代送宮廟贊普法會的白沙屯媽「宮廟贊普祈福箱」和鹿港天后宮的「闔家平安組」，只要在愛買LINE團購群組購買並使用結帳HAPPY GO Pay結帳，單筆滿999元（含以上）直接贈HAPPY GO點數99點，完成預購後，愛買專車將供品送至兩大宮廟進行贊普法會，結束後也可以選擇將供品捐贈給社福團體，不但免出門又方便，還能藉由一己之力做公益，已進入最後熱銷期，要買要快。