PLATTS報導，油價波動走堅、庫存持穩去化，加上石化上游原料乙烯報價回溫，重新站上900美元支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價跌勢趨緩，PVC更出現止跌築底跡象，力守900美元整數關卡。台塑(1301)、華夏(1305)、聯成(1313)營運疏壓。

其中，ABS、PS因上游SM隨乙烯、苯原料行情回升，報價小跌5美元，下探壓力連動減緩，現貨行情同步小跌10美元；上週大跌125美元的EVA也多浮現築底跡象，下滑15美元，每噸報價2,510美元。

此外，PE也在原料乙烯回穩支撐，小跌20-30美元；至於PP則因需求不振，且原料丙烯跌破900美元關卡，報價下挫55美元，每噸價格跌破千美元，來到950美元。

分析師表示，油價短期雖有回落，但現實端仍然偏強，價格或仍在高位運行，給予聚烯烴一定的成本支撐。近期原物料前期空頭氛圍得到初步緩解，但終端補庫積極性無明顯改善，欠缺上漲驅動，導致行情多呈現區間整理。

其中，PVC檢修裝置陸續復產，下游整體剛需採購為主，價格暫時保持底部震盪。雖然大陸下半年PVC供應增量或將大於上半年，但存量開工或將受到成本影響，增幅預期不大，下半年價格或將有超跌反彈，但需求暫時未有改善跡象，恐壓抑反彈幅度。

大陸PE庫存及社會庫存有所下降，港口庫存窄幅整理。7月棚膜需求逐漸啟動，高端膜訂單陸續跟進，但尚未到需求旺季，訂單積累有限。在階段性供需錯配下，或有一定反彈空間，但幅度或將有限。

此外，大陸今年PP預計新增產能503萬噸，增速16％，惟下游需求不振，包括快遞、水泥、家電等行業業務量或產量增速均為近年低水平，上游成本上漲難以通過產業鏈順利傳導到下游。