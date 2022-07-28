迎接父親節，飯店餐廳無不卯足全力推出各項優惠拚商機。台南大員皇冠假日酒店體貼各行各業的老爸們能依休假時間彈性安排，讓8月整個月都是慶祝的日子，在8月1日至8月31日期間都祭餐飲優惠，凡4人同行於彩豐樓或元素餐廳用餐即享88折，彩豐樓更同步推出3道新菜「稻香西施雪花牛」、「鮮魚米粉湯」、「新鮮海釣魚」，讓民眾帶爸爸一起來嘗鮮。

台南人愛吃魚，夠新鮮才能上桌，彩豐樓粵式中餐廳由香港籍主廚袁東海領軍，疫情當中仍然發揮創意、推出新菜。「稻香西施雪花牛」源於老粵菜的一道手工菜，選用富含油花的美國帶骨牛小排，以風乾稻草將它層層綑綁後，再與蔬菜、香料一起燜煮滷製80分鐘，肉質透出淡淡的稻香，入口即化，宛如西施吹彈可破的肌膚，因而有了稻草西施牛的美譽，完美演繹它的獨到之處，上桌前淋上滷汁、配著梅漬番茄，順口又解膩。

鮮魚米粉湯。（台南大員皇冠假日酒店提供）

「鮮魚米粉湯」選用當天海釣魚，加上蛤蜊、過油炸香的甲仙芋頭一起熬出湯底的鮮甜，放入埔里水粉，吸附湯汁後口感更顯Q滑，灑上芹菜珠、蒜苗、油蔥一起食用，增加脆、酥、香多重口感，是粵菜與台菜的創意結合，讓人一口接一口。於2天前預訂彩豐樓包廂，則獲贈「薑汁嫩豆花」1桶，若在8月5日至8月8日期間，單筆包廂達最低消費額則贈送「蒜香脆皮炸雞」；此外，只要單筆消費滿1800元，就享清蒸海釣魚1尾只要168元優惠價。

如果想款待老爸吃自助餐，元素餐廳在周四至周日晚餐時段、周六日午餐時段，成人餐價999元，4人同行用餐可享88折。（須另加原餐價10%服務費）