鴻海投資紫光重訊遲發 金管會罰15萬元 20:302022/07/28 中時 陳柔蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，鴻海精密工業股份有限公司7月14日公告赴大陸投資紫光集團有限公司乙案，鴻海公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，故證交所處以違約金新台幣15萬元，並函知鴻海公司嗣後應確實依規定辦理。 美元保單新保費 33個月最低 基泰遲發重訊及澄清不實 證交所罰30萬違約金 《基金》通膨升溫＆貨幣政策趨緊 投資風格轉向股債平衡配置 #鴻海 #15萬元 #證交所 #投資 #重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六降稅建議 財部僅考慮兩項 04:102022/07/28 財經要聞 《金融》Q3轉向價值投資 掌握PRICE五大面向 14:012022/07/28 財經 生技股 長線布局勝率高 04:102022/07/28 投資理財 市況難測 欣興H2保守看 04:102022/07/28 證券．權證 前投資長用全委代操、基金炒股 金管會罰瀚亞投信400萬元 17:372022/07/28 財經 年減19萬噸排碳量 南亞產能再升級 04:102022/07/28 財經焦點 健全財務安全防衛機制 證交所調整交割結算基金制度 15:492022/07/28 財經 教師證券知識研習營 開幕 04:102022/07/28 證券．權證 搜尋廣告護身 Alphabet應聲漲 04:102022/07/28 全球財經 《百貨股》潤泰全6月底每股淨值約5.73元 擬現增發行3.7億股 17:532022/07/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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