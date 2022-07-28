證交所表示，鴻海精密工業股份有限公司7月14日公告赴大陸投資紫光集團有限公司乙案，鴻海公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，故證交所處以違約金新台幣15萬元，並函知鴻海公司嗣後應確實依規定辦理。

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基泰遲發重訊及澄清不實 證交所罰30萬違約金
《基金》通膨升溫＆貨幣政策趨緊 投資風格轉向股債平衡配置
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