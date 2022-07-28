因黨內議員彭佳芸的丈夫也是新任會長之一，所以特別邀請林佳龍前來致詞。（呂健豪攝）

林佳龍表示自己也曾擔任獅子會長，所以期待獅子會能夠出一個新北市長。（呂健豪攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍，今（28）日晚間受邀前往國際獅子會300-B1區會長交接暨理監事職員宣誓就職典禮，他剛抵達會場時，就有支持者大喊：「市長好！」他也在致詞時表示，自己曾擔任過獅子會的會長，希望年底選後，獅子會能夠出一個新北市長，來爭取現場獅友的支持，而現場也有人高喊「凍蒜！」替他拉抬聲勢。

林佳龍表示，今晚是受黨內市議員彭佳芸邀請來到現場致意，因為彭的丈夫李昆鴻也是今天交接的新任會長之一，所以他一定要親自前來祝賀，而且今天這場活動，也是他在新北參加的第一場社團活動。

林佳龍說，他在2011年也曾擔任獅子會長，在4大國際社團中，就屬獅子會最接地氣，成員來自社會的百工百業，即使政府是大太陽，但還是有照不到的陰暗角落，台灣的防疫不錯，經濟也是世界數一數二，這些都仰賴民眾的自動自發，所以他要代表政府及政黨，向社會民眾表達感謝。

他也提到，台北與新北是雙子星城市，新北市升格12年，要如何升級超越台北，也是他爭取參選新北市長的主要目的，所以他也期待，新北市能有機會出一個獅子會長的市長。