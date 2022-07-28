七夕、父親節即將接力報到，壓線規劃過節行程的民眾今年就由LINE Pay應援。從饕客搶訂的質感餐廳、買束精緻鮮花、相約看場電影到能即刻傳遞「星」意的星巴克數位贈禮，LINE Pay一次推出四大最速Pay過節攻略，讓用戶輕鬆營造過節氣氛還能快速支付享回饋。活動期間於LINE Pay合作店家消費滿額即可獲LINE POINTS點數，綁定指定信用卡或輸入限定優惠碼再領取加碼回饋。

不論是七夕想對另一半放閃秀愛，還是想搭上父親節趁機好好對老爸表達感謝，過節控必收這篇LINE Pay推薦慶祝指南，今年這樣過節肯定零失誤。最速Pay過節攻略#1：約會必收的質感餐廳七夕用餐想來點新穎的慶祝選擇，LINE Pay首推米其林餐盤推薦、採西方理性設計融匯亞洲元素的時髦餐酒館–The Tavernist。帶著另一半品嚐「孟買奇遇記」主題式餐點，跟隨廚藝總監James Sharman駛離久未踏出的國境，以孟買魅力色香為靈感，讓味蕾遊走於一道道迷人美饌所迸發的感官衝擊。

其中一道「瑪莎拉-軟殼蟹」以激烈大火快炒各式新奇辛香料，幻化的朱紅色細粉將軟殼蟹勾勒出鮮明又細緻的獨特滋味。另道「春季慶典-羊肉」則以薄荷香菜、紅棗羅望子、番茄坦督里、紅蘿蔔芫荽籽、茴香蒜仁醬五款特製醬料恣意揮散於盤間，交織出嫩煎小羔羊的多層次風味，嚐下一口宛如沐浴於多彩迷人的孟買風情。父親節的餐廳挑選也同樣不能怠慢，今年就帶辛苦的爸爸享受蟬聯四屆米其林三星的粵菜餐廳–頤宮，置身於揉和東方富麗與當代雅緻的餐飲環境中品味星級佳餚。

長年熱銷的經典菜「先知鴨」以多種中藥材秘調醃製的幼鴨爐烤至外皮呈琥珀色，上桌前再淋上熱油保持外皮爽脆，入口時香氣繚繞味蕾，外脆內嫩的鮮美肉質就此融化於口中。另道必點的功夫菜「伊比利叉燒」肉質特選伊比利豬肥少瘦多的甘甜不膩，經由主廚特調的叉燒醬醃製再爐烤，烹調出帶晶亮光澤、肉質細緻的叉燒，是頤宮燒臘菜色中的經典之最。優惠活動：自7月29日至8月14日，於LINE Pay合作質感餐廳，每週五、六、日單筆消費滿2,000元享LINE POINTS 100點回饋（每人限得1次）。使用LINE Pay綁定中信LINE Pay卡，每週五、六、日單筆消費滿2,000元再享LINE POINTS 5％回饋（每LINE Pay帳號限得LINE POINTS 110點）。最速Pay過節攻略#2：無法抗拒的精緻花藝盤點時尚精緻花藝店家，不得不提及拾米豐瓶出品的花束都美到令人傾心。今年其七夕花禮主打「乘著風飛行」概念，欲帶領民眾乘著絕美花藝踏訪世界不同角落，其中「熱氣球」以各式飽和色系的進口花材組成手綁花束，宛若土耳其天空中冉冉上升的絢麗熱氣球，令人目眩神迷。

以「倫敦街頭」命名的另款花禮則採呈現天然寶石色澤般的艷紅玫瑰，讓人彷彿置身於倫敦街頭，既性感又張狂地表露熱戀情意。如果家中有喜愛出奇不意、講究質感細節的父親，也別忘來拾米豐瓶買束鮮花，表達平時對老爸說不出口的愛。優惠活動：即日起至8月7日，於LINE Pay合作花店不限金額消費，筆筆享LINE POINTS 10％回饋（每LINE Pay帳號限得LINE POINTS 300點）。最速Pay過節攻略#3：加速感情升溫的電影邀約不少強檔電影於暑假陸續登場，快相約看場電影為節慶暖身加溫。

即時預訂都會享樂平台FunNow顛覆預訂皆需提早規劃的思維，其電影票預訂服務主打消費者可一次看到全台合作影城空位，提供最快選好位、最後一分鐘仍可取票的便利性。即日起與LINE Pay合作推出FunNow電影日，不但能即時預訂電影票避免排隊等候，每逢週五使用LINE Pay消費滿額還加碼享LINE POINTS回饋，輸入限定優惠碼另享訂票優惠。還沒有任何過節計畫的民眾快上FunNow平台，和另一半或家人享受院線強檔片線上選，讓享樂隨性成行，輕鬆為感情加溫。

優惠活動：即日起至8月31日，每週五於FunNow平台上使用LINE Pay單筆消費滿480元享LINE POINTS 40點回饋（每LINE Pay帳號限得2次）。首次訂票輸入「LINEPAY」訂票再享75折。最速Pay過節攻略#4：即刻傳情的星巴克星意禮七夕表心意不僅情人限定，無論是天天見面的家人同事，或是許久不見的摯友，皆可透過「LINE Pay星巴克星意禮」平台傳遞暖心的驚喜問候。點選LINE Pay進入「星巴克星意禮」平台選購喜愛的套餐或飲品即刻送禮，或購買不同面額、可表達感謝或情意的主題電子禮物卡贈送給社群好友。

7月31日前「LINE Pay星巴克星意禮」平台祭出特大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽夏日嚐鮮價（售價94元），其活力豔紅的外觀讓佳節傳遞的心意如豔陽般熱情難敵。8月4日七夕再推一日限定商品，特大杯巧克力可可碎片星冰樂及大杯焦糖瑪奇朵雙杯組齊享近6折優惠價（售價184元），七夕喝飲料也要成雙成對放閃無極限。優惠活動：即日起至8月7日，使用LINE Pay星巴克星意禮單筆消費滿180元享LINE POINTS 10％回饋 (每LINE Pay帳號限得LINE POINTS 25點)。電子禮物卡不適用此優惠。