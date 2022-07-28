綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，導演吳念真與綠光劇團特別製作了一部詼諧又不失溫馨的短片。（季志翔攝）

綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，滿70歲大壽的導演吳念真現場致詞。（季志翔攝）

綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，在劇中扮演吟唱歌者角色的陳明章（右）將古琴傳承給謝銘祐（左）。（季志翔攝）

綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，王彩樺（左）與于子育（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）

綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，王彩樺（左）與于子育（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）

綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，方宥心（左）與林雨宣（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）

演員謝銘祐（左起）、于浩威、陳明章、方宥心、林雨宣、吳念真、王彩樺、于子育 、柯一正。（季志翔攝）

綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，全新的版本從劇本內容、樂隊與舞者的編制、音樂曲目細節的設計，到場景效果的呈現，都做了全面的升級，再揉合演員情感濃郁的表白，劇團希望打造相較過去更加精彩豐富的舞台，來安撫人們因疫情重創而疲憊的身心。

《再會吧 北投》自推出以來深受好評，蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇類票房冠軍，可謂本土音樂劇的傳奇，綠光希望將這部劇打造成經典，可以長長久久演下去，持續帶給大家快樂與感動。 綠光劇團創辦人李永豐表示，今年第三度巡演，劇團投入心力在心血的網羅與培養，嘗試與更多實力與魅力兼具的演員合作，不少新面孔加入與老班底演出同一個角色，不同的場次由不同的演員呈現，是一種傳承，期待碰撞出新的火花，也提供觀眾不同的選擇，不一樣的感受。

在劇中扮演吟唱歌者角色的陳明章透露自己年紀也大了，是時候該適當的休息，把這個角色傳承給優秀的後輩，因此今年部分的場次將由台語金曲歌王謝銘祐來擔任吟唱歌者，在開場及各幕銜接之間自彈自唱為觀眾演唱優美的旋律，兩位金曲音樂人也記者會上為大家帶來一段合唱，做為兩代吟唱歌者的傳承儀式。

7月29日是吳念真70歲大壽，這次記者會也特別準備了精美的蛋糕，演員們齊聚為吳導慶生，吳念真透露，60歲生日是和演員好友、劇團夥伴及觀眾在劇場度過，時間好快10年就過去了，70歲生日一樣有演員及劇團同仁的陪伴，這次還多了媒體朋友一同參與，熱鬧又溫馨。希望接下來的北投能夠有不錯的票房。

《再會吧 北投》10月起陸續在高雄，台中，台北巡演。10月14日至16日在高雄衛武營國家歌劇院，接著10月28日至30日在台中國家歌劇院，12月3日至11日則在台北表演藝術中心演出。