綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，導演吳念真與綠光劇團特別製作了一部詼諧又不失溫馨的短片。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，導演吳念真與綠光劇團特別製作了一部詼諧又不失溫馨的短片。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，滿70歲大壽的導演吳念真現場致詞。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，滿70歲大壽的導演吳念真現場致詞。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，在劇中扮演吟唱歌者角色的陳明章（右）將古琴傳承給謝銘祐（左）。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，在劇中扮演吟唱歌者角色的陳明章（右）將古琴傳承給謝銘祐（左）。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，王彩樺（左）與于子育（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，王彩樺（左）與于子育（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，王彩樺（左）與于子育（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，王彩樺（左）與于子育（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，方宥心（左）與林雨宣（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）
綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，在28日的記者會中，方宥心（左）與林雨宣（右）現場高歌一曲。（季志翔攝）
演員謝銘祐（左起）、于浩威、陳明章、方宥心、林雨宣、吳念真、王彩樺、于子育 、柯一正。（季志翔攝）
演員謝銘祐（左起）、于浩威、陳明章、方宥心、林雨宣、吳念真、王彩樺、于子育 、柯一正。（季志翔攝）

綠光劇團帶來好消息，舞台劇《再會吧 北投》將於今年下半年以「2.0 Revial 版本」再次登上大舞台，全新的版本從劇本內容、樂隊與舞者的編制、音樂曲目細節的設計，到場景效果的呈現，都做了全面的升級，再揉合演員情感濃郁的表白，劇團希望打造相較過去更加精彩豐富的舞台，來安撫人們因疫情重創而疲憊的身心。

《再會吧 北投》自推出以來深受好評，蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇類票房冠軍，可謂本土音樂劇的傳奇，綠光希望將這部劇打造成經典，可以長長久久演下去，持續帶給大家快樂與感動。 綠光劇團創辦人李永豐表示，今年第三度巡演，劇團投入心力在心血的網羅與培養，嘗試與更多實力與魅力兼具的演員合作，不少新面孔加入與老班底演出同一個角色，不同的場次由不同的演員呈現，是一種傳承，期待碰撞出新的火花，也提供觀眾不同的選擇，不一樣的感受。

在劇中扮演吟唱歌者角色的陳明章透露自己年紀也大了，是時候該適當的休息，把這個角色傳承給優秀的後輩，因此今年部分的場次將由台語金曲歌王謝銘祐來擔任吟唱歌者，在開場及各幕銜接之間自彈自唱為觀眾演唱優美的旋律，兩位金曲音樂人也記者會上為大家帶來一段合唱，做為兩代吟唱歌者的傳承儀式。

7月29日是吳念真70歲大壽，這次記者會也特別準備了精美的蛋糕，演員們齊聚為吳導慶生，吳念真透露，60歲生日是和演員好友、劇團夥伴及觀眾在劇場度過，時間好快10年就過去了，70歲生日一樣有演員及劇團同仁的陪伴，這次還多了媒體朋友一同參與，熱鬧又溫馨。希望接下來的北投能夠有不錯的票房。

《再會吧 北投》10月起陸續在高雄，台中，台北巡演。10月14日至16日在高雄衛武營國家歌劇院，接著10月28日至30日在台中國家歌劇院，12月3日至11日則在台北表演藝術中心演出。

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