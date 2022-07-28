林智堅台大碩士論文風波愈演愈烈，不少人好奇諸多優秀台大校友如何看待？要如何捍衛校譽？民進黨前立委沈富雄日前就直言，若林智堅論文沒能查出名堂，他會帶歷屆台大畢業的學生遊行；有PTT網友羅列出沈大老的學歷，發現他橫跨一、三類組頂標學系，超狂學霸力驚呆所有人。

台大醫學系畢業的沈富雄日前上政論節目《少康戰情室》，主持人趙少康舉台大政治系教授石之瑜的說法，認為林智堅的論文門「根本不必進行了，根本查不出名堂」，因為所有經費都掌握在教育部手裡。沈富雄則不以為然，認為要對台灣民主有信心，他還直言，「如果真的如你所講，那我覺得歷屆所有台灣大學畢業的學生，要起來日夜遊行，沒完沒了」，他並保證會帶頭做，還痛批陳明通：「這樣的人格可以當我們的國安局長嗎？」

有網友在PTT八卦板回應這則新聞，「因為林治肩這件事情，最近只要有人評論這件事情的時候就會去看他們的學歷，看看他們到底有沒有資格評論別人的論文，看了一下目前最猛的應該是沈富雄，學歷真的跟鬼一樣。」

網友列出沈富雄的超狂學歷：「沈富雄的學歷以下都是擷取wiki：臺灣省立臺南第一中學畢業（1958年），國立臺灣大學醫學系畢業（1965年），美國加州大學舊金山醫學中心藥理學博士（1969年），中華民國律師高等檢定考試及格（1958年）。」

網友解說：「剛開始看還看不懂，怎麼讀醫學系還會有律師考試及格？再細看才看到這句『就讀台大醫科一年級時，以全自修方式，通過律師高等檢定考試，取得應考律師的資格』，所以一、三類的頂標職業他全都要。」

鄉民驚呆回覆：「好猛」、「鬼啊，根本是鬼，律師加醫生」、「那年代這樣真的跟鬼一樣」、「他本來就很猛」、「知道為什麼治肩要洗學歷了吧」、「考試界的大谷翔平」、「沈富雄絕頂聰明不用懷疑吧」、「UCSC也是很鬼的醫學中心」、「沈當年一類組法律不是頂尖科系，是國企」、「不是取得應考的資格而已嗎（原PO：就鬼在這啊，高中畢業、考上醫學院、自修法律、通過法律資格考試，都在同一年）」。