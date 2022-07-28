深綠網紅蕭瑩燈酸中職因為林智堅多了許多一日球迷，平常根本沒人關注，卻被發現貼出的照片是去年防疫時期禁止球迷入場的照片，遭痛批移花接木。(圖／蕭瑩燈臉書)

新竹棒球場風波持續發酵，讓前市長林智堅一個頭兩個大，但連日來許多綠營側翼試圖將風向轉移到球團身上，今天(28日)又有深綠網紅稱中華職棒平日賽事票房都不理想，還貼出一張照片佐證，未料卻被抓包是去年疫情期間為防疫，只開放球員進場的照片，遭到炮轟。

別稱「卡謬佬」的深綠圖文創作者蕭瑩燈今天在臉書PO文，指出台灣職棒例行賽事票房都很不理想，結果因為林智堅，馬上有數不清的人都表現出對職棒的愛好與熱血，他酸這些人都是一日球迷，不清楚台灣職棒的歷史脈絡，目前有幾隊在比賽，明年有否新球隊、各球隊有哪些球員，連棒球規則也不了解。

蕭瑩燈PO文引起球迷不滿，要求撤換不符事實的照片，蕭瑩燈僅表示自己在開車，回家再看。(圖／蕭瑩燈臉書)

有球迷看不下去，砲轟蕭瑩燈自己才是蹭熱度，不懂棒球的人。(圖／蕭瑩燈臉書)

有球迷看不下去，砲轟蕭瑩燈自己才是蹭熱度，不懂棒球的人。(圖／蕭瑩燈臉書)

蕭瑩燈諷刺，轉念一想，希望林智堅被黑了之後，台灣的棒球例行賽事都像美國大聯盟一樣，就算沒爆滿，起碼也有五、六成觀眾買票進場。文末再酸「或者....林智堅被拉黑了以後，票房依舊不理想」，並附上一張照片佐證。

未料貼文PO初沒多久，立刻就遭棒球迷狠狠打臉，指出這張照片根本是去年疫情期間，為了防疫只開放球員進場，不開放球員入內的照片，有球迷不滿「麻煩你換掉照片，發這種文對林智堅一點幫助都沒有」、「拿去年的照片，你真的有關心職棒嗎？噁爛」、「拿張去年的照片來發文，你是真關心棒球還是只是想蹭熱度批評政敵而已啊」、「奇文共賞」、「現在職棒可是平日數千，假日破萬呢，想要黑職棒，至少進場看場球吧」、「笑別人一日球迷，結果自己才是蹭仔」。

蕭瑩燈對此則回應「我正在開車，會(應為回)家再看看」。