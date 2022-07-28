林佳龍今邀蘇貞昌到板橋知名油庫口麵線餐敘。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（28日）與行政院長蘇貞昌在板橋知名油庫口麵線餐敘，訪問時媒體詢問林佳龍，新北市長侯友宜說新北「正在翻轉」，有意針對他的「新北大翻新」競選口號，林佳龍說，城市進步是接力賽，一棒接一棒才會跑更快。蘇貞昌則批評新北市政府，不要好的講自己，人民不滿的推給中央。

媒體向林佳龍提問，新北市長侯友宜近來常有動土典禮、驗收工程行程，表示新北「正在翻轉」，似在針對林的競選口號「新北大翻新」。林佳龍說，新北市作為新的直轄市，新北、台北是首都圈，是兩個推動的引擎，不但要能平起平坐，甚至要超越台北，新北、台北雙子星城市，一起共好。每次來到板橋，看到比起台北市那邊的萬華更新，代表新北大翻新在蘇院長在當縣長時奠定的基礎，侯市長也做了12年了，已經盡力了，自己則已做好準備，城市進步是接力賽，一棒接一棒，接棒才跑得更快。

蘇貞昌接話說，不只是新北、台北雙子星，更應該是地方、中央一條心，不要只有爭功諉過。

蘇貞昌藉日前新北市議員周勝考向侯友宜下跪一事批評，周勝考是性情中人，他可以感謝侯友宜市長，但新北市政府也應該要講清楚，其中87％的經費是中央給的，不要所有好的講自己，所有人民不滿的推給中央，這樣比較公道。

外界將新北市長選舉比擬是「警察市長」對決「交通市長」，對此林佳龍表示，治安很重要，警察特別有功勞，要感謝他們，而城市的治理包括國土規畫、基礎建設、軟體服務等，現在最需要是跨域治理，首都圈的治理他和陳時中部長會密切合作，地方、中央一條心，建設才會加速落實。

蘇貞昌補充，林佳龍的強項不只是交通，他的規畫、論述、整合能力非常強，溝通誠意也很夠，各行各業對國家都有貢獻，警察非常有貢獻，交通從業人員也非常重要，我們不侷限、更不應歧視排斥，治理一個城市要全方位，林佳龍有學識、能力、經歷及國際眼光，新北市最需要這樣的人。