林宜融2007年在選秀節目《超級星光大道2》取得第五名佳績，後來轉型為主播，2015年離職後便投入教職，較少出現在螢光幕。近日，林宜融忽在臉書宣布結婚、懷孕喜訊，令外界驚喜不已。

林宜融25日在臉書放上孕婦健康手冊並宣布懷孕，並虧自己是高齡產婦，「初期所有的不舒服我都經歷了，最常見的噁心想吐胃脹氣根本是daily routine，加上夏天讓我一直中暑，我前後六七月跟學生請假好幾次真的很不好意思，謝謝大家的體諒」，接著驚喜公開另一半「阿森」，未來發文偶爾會提到他。林宜融也提到胎兒目前狀況穩定，現階段會好好養胎，等到寶寶平安出生才會真正放心，最後謝謝大家一路的支持。

同為星光二班的「最美空姐」林佩瑤得知好友喜訊，開心地留言：「天啊天啊太開心了～～～恭喜Annie & 阿森！！」許多網友也紛紛祝福：「期待音樂小神童健康出生」、「可愛又有氣質的你～～期待寶貝」、「一定會平安順產的」。

林宜融畢業於英國倫敦皇家音樂學院音樂研究所碩士班，主修小提琴、副修豎笛，2007年參加星光大道第二季，拿下第五名的成績，但未眷戀演藝圈，2011年她轉戰主播台，4年後離職，現任職國小英文、音樂老師。雖離開螢光幕許久，林宜融仍與星光二班的好戰友保持聯繫，曾沛慈辦婚宴時她有到場祝賀。