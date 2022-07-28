「路透社」（Reuters）28日報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國大陸國家主席習近平的電話會談，已於美東時間28日上午8時33分（台灣時間同日晚間20時33分）正式開始。（不斷更新）

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