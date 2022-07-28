拜習第5次通話 20時33分正式展開 20:512022/07/28 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登和習近平進行電話會談。（示意圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「路透社」（Reuters）28日報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國大陸國家主席習近平的電話會談，已於美東時間28日上午8時33分（台灣時間同日晚間20時33分）正式開始。（不斷更新） 習拜通話 議題鎖定台海俄烏 裴洛西擬訪台 五角大廈簡報風險 影》烏克蘭用彈簧刀無人機攻俄海關哨點 慘了！ #習近平 #拜登 #拜習 #電話會談 #北京 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裴洛西來訪引爆台海安危 前大使曝關鍵 09:102022/07/28 政治 中國派兵赴俄參加國際軍事比賽 04:102022/07/28 產業財經 時論廣場》北京最後的和平呼喚（石齊平） 19:072022/07/28 時論廣場 拜習通話今晚登場 確切時間終於出爐 19:432022/07/28 國際 拜習通話 將聚焦台灣緊張局勢 04:102022/07/28 兩岸要聞 拜習會即將登場 美方關注台海緊張局勢升高 07:162022/07/28 國際 裴洛西訪台前緊張升高 美雷根號航母打擊群航向台海 09:052022/07/28 國際 拜登犯錯？老美狂賣石油到歐洲 忘了國內1件大事快爆開 12:532022/07/28 財經 穿梭外交 印尼總統訪日談安保 04:102022/07/28 焦點新聞 時論廣場》既然無心 何必假有意（施正鋒） 18:552022/07/28 時論廣場 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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