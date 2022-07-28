超人氣YouTube團體「反骨男孩」性感成員蕾菈（Lyla），有一張神似鐵肺歌后鄧紫棋的臉蛋和火辣身材，成為大票男粉絲的女神；蕾菈最近開箱從大陸淘寶網購的衣物，她的穿衣風格一向超性感，其中一件禁慾系連體衣「別有洞天」，側身大洩南半球曲線，讓網友讚嘆「身材好穿什麼都美」。

蕾菈一直以來都不吝嗇展現自己的好身材，無論是在YouTube頻道或IG上，不時放上性感美照，近日她在YouTube上傳開箱從大陸淘寶網網購衣物的影片，挑了幾間她私藏愛店，換上戰利品給大家看實穿後的效果，更大方分享網購秘訣。

蕾菈開箱性感衣服，火辣身材讓網友看了血脈賁張。(圖/ 摘自蕾菈YouTube)

蕾菈開箱戰利品中有一件禁慾系連體衣「別有洞天」，側身大洩南半球曲線。(圖/ 摘自蕾菈YouTube)

而在多件衣物中，蕾菈買了一件她認為去夜店很適合的吊帶連體衣，店家更以「禁慾系」介紹這件火辣衣服，蕾菈穿上後胸前超低胸設計，傲人上圍一覽無遺，背後更是大裸背；沒想到側身更厲害，腰間兩側是由網紗拼接，直接炸出南半球，蕾菈更大方用手比劃下胸曲線，好身材全被看光。

粉絲們都很喜歡蕾菈開箱外還會介紹小秘訣，大讚她很體貼，不過，許多人還是拜倒在她火辣身材下，紛紛留言表示，「身材太好，穿每件都超級適合的」、「網購缺點就是比較難確定自己穿上去適不適合，不像蕾菈穿什麼都適合」、「我缺的是身材，不是衣服」。