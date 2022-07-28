台電為維護民眾用電品質進行電力改善工程，排定計畫性工作停電，希望民眾多加體諒，但天氣高溫炎熱，不開冷氣可能難以入睡，一名網友分享自家收到停電通知，8月2日凌晨起將停電6個小時，讓他怒批「要怎樣睡？」，上頭註記的「非限電」三字也引起熱議。

有民眾收到停電通知單，看見停電時間後氣炸，上頭註記「計畫性工作停電，非限電」也引起熱議。（圖／翻攝PTT）

原PO在PTT八卦板發文表示，看到停電通知單的停電時間是「111年8月2日0時0分起至6時0分止」，右上角也標明「計畫性工作停電，非限電」，讓他傻眼怒批「這種天氣沒電扇他X的誰睡得著？哪有選這種爛時間的？是不是以為不會睡到一半被熱醒啊？」

貼文一出引起網友熱議紛紛留言，「慘，停這鳥時間」、「好可憐喔.jpg」、「去睡公園或者網咖」、「笑死，這是什麼鄉下地方」、「有先告知給你逃了，還不謝謝政府」、「施工也不行喔，别人都不必用電？」、「不給施工，壞掉又要靠北」、「為啥不停6-12，可睡可做生意」。

也有人建議原PO替代方案，「先用冷凍庫製冰」、「準備水冷床墊阿」、「唯一方法，冷氣在12點錢開到最冷」、「結冰水2公升的冰20支圍在床邊一圈應該可以救你」、「經濟二十年最好，去住一晚旅館有多難」。

此外，還有網友認為這次計劃性停電時間太扯，質疑是否真的是非限電，「汰換東西的斷電只會15分鐘兩次，六小時在我看就是限電」、「新名詞解釋，不是限電是計劃型停電」、「台北修變電箱、修電纜最多半小時，厲害了」、「現在就是先講就不算停電啊」、「日本震災後限電用的名義是計畫停電=輪流供電」。