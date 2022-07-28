富宇地產（4907）今（28）日受邀線上法說，總經理鍾堯明表示，富宇地產目前在新竹、台中、南投持有五筆土地共4,800餘坪，「土地庫存足夠未來三年推案使用」；今年上半年已在台中清水區與新竹分別推出預售案，下半年預計在台中沙鹿區推出「豐卉」預售案，延續穩健的推案步調。

鍾堯明延續6月份在股東會的「量平價緩漲」說法，認為今年房市在政府打房、升息及年底大選等不確定因素影響下，投資客縮手，剛需買盤雖然在，但態勢可能轉向觀望，整體銷售速度預估趨緩，然而營建成本上漲、缺工缺料現象仍在，「房價下跌的機率微乎其微」！

富宇地產目前持有五筆土地共4,800餘坪，包含台中市龍井區龍目井段551.16坪、新竹縣新豐鄉坪頂段1,276.24坪、南投縣草屯鎮草屯段836.11坪、新竹縣竹東鎮東寧段1,301.96坪、台中市北屯區碧柳段858.17坪。

鍾堯明表示，富宇地產目前土地庫存足夠未來三年推案使用，未來將延續穩定的推案步調，持續以貼近市場需求的設計規劃、強化施工品質，即使年底前，在外部因素影響下預售速度趨緩，但對成屋階段銷售仍保有信心。

富宇地產2022年上半年分別推出台中「大悅」與新竹「明星樂」雙建案；其中「大悅」位於台中清水區市中心，產品規劃兩房24坪、三房34坪、四房68坪，每坪單價32-36萬元，總銷約8.5億元的純住家，也是該區少見、由豪宅建築團隊規劃的星級飯店宅；下半年預計推出台中沙鹿區「豐卉」預售新案，基地面積371.45坪，總戶數38戶，規劃地上10層、地下2層的大樓案。

富宇地產今年僅有台中大雅區總銷1.6億元的「楓采新墅」交屋，上半年營收1.95億元，年減55.4％；2023年預計會有台中沙鹿區總銷9.3億元的「凡爾賽」、彰化縣和美鎮總銷28億元的「世紀美」兩個完銷案將完工，業績大爆發可期。