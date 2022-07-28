有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演多不少經典影視作品，在她43歲時首度接拍台灣八點檔，作品名稱為《長男的媳婦》，在劇裡她嫁給有錢人家長男，並和江宏恩飾演一對母子，近日她PO出當時劇中舊照片，可見她穿起紅花旗袍的模樣超美，親自示範從年輕辣到老的活歷史。

今(28日)66歲的陳美鳳無預警曬出22年前舊照，並表示這是她在友台第一部8點檔作品，只見她在照片中，頭髮梳成傳統婦女造型，還穿了一件造型端莊典雅的滾紅花旗袍，可見旗袍布料順著她的身體曲線而下，完美襯出她穠纖合度的完美身材，此外她也對著鏡頭微微一笑，舉手投足之間有一種大家閨秀感。

為此，陳美鳳向大家介紹照片由來，她透露拍攝友台《長男的媳婦》時，她記得是在機場出外景，而在下一部台8《世間路》也當江宏恩媽媽卻很揪心。因為如今常飾演渣男的江宏恩，當時不僅劈腿甚至叫陳仙梅飾演的正宮女友去墮胎。此外從她曬出舊照來看，江宏恩才29歲、身材超瘦，令人回味不已。

而諸多網友們看見昔日舊照出土，紛紛留言喊道：「還是一樣漂亮都沒變，美鳳姊太會保養」、「天哪，怎麼可以都沒變」、「應該說是越來越美，這個太不科學了」、「少說有20幾年了，時間日子真的過好快」、「我小時候看的第一部連續劇耶」、「根本都沒變現在反而更正！」、「好久好久的事啊～～～」。