（取自陳以信臉書）

（取自陳以信臉書）

今年適逢《中日和約》簽署及生效70年紀念，立法院司法及法制委員會召委陳以信今（28）日率領司委會成員，考察國史館與所屬位於南投的台灣文獻館，瞭解國史館典藏、應用與展覽《中日和約》文獻史料之現況。由於《中日和約》對台灣主權歸屬意義重大，今年又適逢70週年紀念，陳以信要求國史館今年應規劃相關特展，以讓更多國人了解《中日和約》的意義。

陳以信指出，《中日和約》於1952年4月28日在台北賓館簽署，8月5日雙方換文生效，是聯合國註冊第1858號國際條約。儘管後來1972年9月29日日本片面廢止，學界因此對《中日和約》的看法有所不同，但國史館是中華民國的國史館，對《中日和約》應該秉持國家立場，堅持台灣主權已回歸中華民國。

陳以信強調，尤其面對當前南海爭議，《中日和約》具有特殊意義。因為《中日和約》第二條明確列出南沙群島與西沙群島，是目前唯一提及南海諸島的國際條約，對中華民國鞏固南海主張，以及對未來南海爭議之解決，都有重要啟示。

陳以信一行專程前往位於南投中興新村的台灣文獻館，該館三樓展示《中日和約》簽約場景銅雕，還原葉公超、河田烈、 胡慶育、汪孝熙及木村四郎七等人，當年簽署和約的場景。這些銅雕原本展示在簽約所在的台北賓館，2016年政黨輪替後，移到南投的台灣文獻館展示迄今。