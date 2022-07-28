人在過世之際，偶爾會出現「死不瞑目」的狀況，經常被理解為是生前心願未了，今晚鬼門開，有醫師在臉書貼文說明，這可能是種自然現象，且健康的大腦更容易發生，因而說明為何年輕人遭遇重大創傷或意外死亡，常有死不瞑目情況的原因。

急診科醫師翁梓華在臉書「急診柯南．翁梓華醫師」說明「死不瞑目」的現象。他表示，身為急診醫師的他，不可避免的要送不少病人離開，這些人可能是年紀已到、病入膏肓的，也可能是意外的，家屬常關注逝者離開過程是否平順、眼睛有無閉上？許多人或許會認為死不瞑目是因為生前心願未了，但站在科學的角度看，死不瞑目其實是其來有自的。

翁梓華說明，目前科學研究指出，死不瞑目是因大腦死亡時，大腦細胞會開始凋零，神經細胞會開始漏電，而漏電的過程，會導致神經細胞內與細胞外的環境大幅度的改變，特別是鈣離子濃度會大幅度的累積在細胞內。

圖／取自「急診柯南．翁梓華醫師」臉書

此時，神經細胞會突然大幅度的釋放神經傳導物質，刺激到大腦醒覺中樞，進而讓眼睛打開，最後讓將死之人眼睛會有「死不瞑目」的呈現，而這類的呈現，在原本健康的大腦，會更容易發生。

翁梓華補充說明，因為有疾病的大腦可能神經因為其他因素已經失去放電功能，這也是為什麼如果是年輕人重大創傷、意外死亡，常常會有死不瞑目的呈現的原因了。