金沙鎮公所團隊將風獅爺最大化，融入傳統地方美食「紅龜粿」製作中。（金沙鎮公所提供）

金沙鎮公所規畫系列風獅爺主題活動，當地外籍英語老師也開心加入體驗。（金沙鎮公所提供）

金沙鎮公所規畫的風獅爺文化季，已成為當地品牌特色活動之一。（金沙鎮公所提供）

金沙鎮公所配合縣府觀光處規畫風獅爺樂高主題活動，帶動親子及年輕客群觀光人潮。（金沙鎮公所提供）

風獅爺是金門的「聚落守護神」，也是特有的人文和信仰圖騰，目前島上現存百餘尊古老作品，其中又以金沙鎮63尊最多，近年在鎮公所用心規畫下，系列風獅爺主題觀光活動，成功打造「風獅爺故鄉」的亮麗形象，在全球品牌管理協會主辦的2022台灣城鎮品牌獎一舉拿下「形象設計經營獎」的特別獎。

坐落於金門島東北角的金沙鎮，冬季東北季風凜冽，早年滾滾黃沙為害，被賦予鎮風、止煞神威的風獅爺，在聚落村口到處可見，遍布密度為全島第一。

近年，在金沙鎮長吳有家帶領鎮公所團隊的用心規畫下，推出包括「高粱老街風獅爺文化季」等系列活動，其中「金沙鎮巡禮之尋找風獅爺」最受年輕人歡迎，透過手機APP實境(AR)體驗，走訪轄區63尊風獅爺，年年帶動尋獅熱潮，吸引背包客加入分享科技帶來的樂趣。

金沙鎮公所團隊更將風獅爺最大化，融入傳統地方美食「紅龜粿」製作，並推出多種主題小物件外，同時配合縣府觀光處規畫風獅爺樂高主題活動，尤其2020年首度與樂高大師黃彥智合作「積不可獅」積木展活動，帶動親子及年輕客群觀光人潮，落實金門觀光品牌年輕化目標，也成功打造老城市的新形象。