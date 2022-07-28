第5號颱風桑達今晚生成，氣象局預估未來路徑將往上海一帶移動。（氣象局）

氣象局晚間21時30分宣布，原位於硫磺島南南西方海面的熱帶性低氣壓於今（28）日20時發展為輕度颱風，編號第5號（國際命名: SONGDA，中文譯名: 桑達），未來將向西北往上海一帶移動，目前資料顯示對台灣無直接影響。氣象主播戴立綱表示，熱帶低壓或颱風不會對台灣有直接衝擊，不過仍然會帶來水氣，明北部、東北部有短暫陣雨，下周一至周三影響最大，全台都有陣雨或雷雨。

氣象主播戴立綱表示，熱帶低壓或颱風不會對台灣有直接衝擊，不過仍然會帶來水氣。（影片／中視新聞）

戴立鋼表示，台灣東方海面關島附近的熱帶性低氣壓逐漸發展，將穩定地朝著琉球群島方向前進，預計今晚會增強為颱風「桑達」，對台灣直接影響機率低。

不過由於熱帶低壓北移，會讓台灣天氣變得不穩定，明日到周日（7/29-7/31）季風低壓帶逐漸靠近台灣，大台北、宜蘭、花蓮有間歇短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有局部短暫陣雨的機率。

氣象局預報員林定宜表示，下周一至下周三（8/1-8/3）受到季風低壓帶影響，各地會出現局部陣雨或雷雨，可能會有較大的雨勢，周五（8/5）過後降雨區轉以東半部為主，整體來說下周是多雨的一周，出門別忘記攜帶雨具。

本周五到下周四（7/29-8/4）台灣天氣主要受到大低壓帶影響，水氣偏多。（圖／取自氣象局臉書）

氣溫方面，明日各地高溫約32至34度，大台北地區預估未達36度，但在高屏、宜花東等地區仍可能有攝氏36度以上高溫發生。