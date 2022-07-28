知名網紅「黑男邱比特」因經常在路上街訪挖掘各種正妹及辣妹，而受到大批網友的喜愛，近期更找來「超兇正妹」拍攝不同的影片主題，使頻道的追蹤人數不斷上升，目前已吸引超過69萬人訂閱。而近日他又找來人氣辣模華華，拍攝「更衣」的影片，火辣的穿搭令大眾看了直噴鼻血。

辣模華華擁有豐滿上圍，精緻臉蛋和魔鬼身材收獲不少粉絲，在Instagram有31萬人追蹤，她近日再次與黑男合作，拍攝影片標提寫著「LookBook spring 草莓牛奶：ピンクの衣装｜Pink Outfits 2022룩북 Fashion Style」，準備穿的衣服顏色全是粉色系，影片開頭華華上半身沒穿外衣，僅穿著肉色的Nubra，下半身穿著白色內褲，她還彎下腰朝鏡頭打招呼，露出深邃的事業線，雙球晃動立刻抓住許多觀眾的目光，側面鏡頭中華華背部沒有任何遮擋，讓觀眾一度以為她是上空挑衣，畫面一閃而過。

華華在影片中換上多套穿搭，不時會對著鏡頭發出電眼攻勢，帶著甜美笑容彎腰補妝，雪白美胸十分吸睛，除了火辣換衣，影片中還介紹衣服的種類、面料、價錢，男女受眾都能被內容吸引。影片上架後，不到一天就有7萬多人觀看，許多網友直呼「小時候最喜歡玩幫美女換衣服，長大光看美女換衣服就能流的滿手眼淚...」、「好想吃草莓牛奶的草莓喔，感覺又香又可口」、「這女孩真孝順，無時無刻帶著奶奶」、「好豐滿身材笑容」、「華華太正！感恩黑男讚嘆黑男」、「漂亮超可愛喔⋯⋯」、「美若天仙，笑容可掬」、「衣服對她來說都是多餘的，身材近乎完美！」、「好正啊，黑男我大哥，影片裡最後的一脫真是驚天地泣鬼神」、「誠意滿滿，必須按讚」。