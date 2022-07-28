行政院推動擴大不孕症補助滿一周年，蔡英文總統今天表示，透過這項補助，已有超過3000名嬰兒誕生！不僅減輕夫妻生小孩的負擔，也完成許多爸爸媽媽生兒育女的心願。並強調，這項方案的預算沒有天花板，「只要想生、願意生，政府就會盡力協助」。

蔡英文在臉書表示，政府努力扮演家長的神隊友，不只是幫忙養，也要幫忙生。她要告訴大家，自從我們擴大不孕症補助，這一年來，截至7月25日已經有超過2733對夫妻成功產下3070名嬰兒，4萬4803件申請通過資格審查。

她說，懷孕是一段辛苦的過程，對於夫妻來說，試管嬰兒療程更是煎熬。透過這項補助，我們不僅減輕夫妻生小孩的負擔，也完成許多爸爸媽媽生兒育女的心願。

蔡英文強調，這項方案的預算沒有天花板，只要想生、願意生，政府就會盡力協助。寶寶誕生後，還有育兒津貼補助，而我們也持續擴大公共化幼兒園的班級數，給爸爸媽媽最大的支持，「政府會繼續努力，一起讓我們的寶貝平安健康長大！」