美國聯準會（Fed）周三（27日）宣布再升息3碼，至今利率已調升至2.25%至2.5%，為40年來最激進的升息。美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）曾在升息決策公布前示警，「鮑爾預期宣布新一輪激進的升息行動，恐引發美國毀滅性衰退的風險」。

外媒報導，華倫表示，聯準會今年激進的升息步調，使美國經濟面臨衰退的風險，且也無法緩解通膨高漲的根本原因，「升息無法解決任何問題」。她補充，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）作證時也「承認」這一點。

華倫續指，即便如此，鮑爾仍繼續推動至今為止歷史上快速、激進的升息行動，如果這對降低物價毫無幫助，那它實際作用就是使經濟陷入衰退；因此，她認為聯準會應該考慮減緩這種激進的手段。

華倫稱，為抑制通膨高漲，央行試圖大幅提高利率，但此舉也將提高借貸成本，同步推升企業營運成本，迫使它們縮短工時、放緩招聘，甚至是裁員。

「與任何疾病一樣，正確的用藥始於正確的診斷」華倫將升息比作治療藥物，她說，鮑爾應該要知道，他工具箱裡的這種藥物無法治療所有經濟疾病，「高通膨雖然痛苦，但聯準會引起的經濟衰退使數百萬美國人在物價攀高時失業，這只會讓情況更加糟糕」。