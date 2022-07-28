近期大陸因爛尾樓引發的屋主停繳貸款愈演愈烈，影響房市與金融穩定。大陸銀保監會28日召開2022年年中工作座談會暨紀檢監察工作座談會，會議指出，要支持地方做好「保交樓」工作，促進房地產市場平穩健康發展。

香港信報報導，會議提到，要穩步推進銀行業保險業改革化險工作，支持地方政府發行專項債補充中小銀行資本，深入推進農信社改革。推動中小銀行不良貸款處置支持政策措施落實，配合防範化解地方政府隱性債務風險，堅決打擊非法金融活動。

另外，會議要求，要把穩定宏觀經濟大盤放在更加突出的位置，更好發揮金融逆週期調節作用，全力落實穩住經濟一攬子政策措施。加強穩企紓困，主動做好餐飲、住宿、文旅、運輸等行業企業接續融資安排。強化小微金融服務，引導加大對基礎設施建設項目的金融支援力度。擴大出口信用保險覆蓋範圍，穩步落實金融業開放舉措。

同日，中共中央政治局召開會議，由中共中央總書記習近平主持。會議強調，要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。