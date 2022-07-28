星期二，又一起美國國會大廈暴亂的案子宣判，現年56歲的馬克•龐德(Mark Ponder)遭重判36個月有期徒刑，也就是5年3個月，這是迄今為止最重的刑期，主要原因是在警民衝突時，他持長棍在戳擊警察，被控「意圖傷害警察」。

美聯社報導，馬克•龐德居住華盛頓特區，他承認自己當天參與衝突，試圖以坦承認罪尋求法官的寬恕。不過法官譚雅‧楚特坎(Tanya Chutkan)仍然重判，還比檢察官要求的量刑長了三個月。

這是國會滋擾案中，第2位遭判63個月刑度的人，另一名是佛羅里達州男子羅伯特•帕爾默(Robert Palmer)，同樣因為襲擊警察而從重量刑。

2021年1月6日的國會滋擾案雖然已發生1年半，但美國司法單位採取「逐個調杳與審判」的方式，要每一個參與者接受法律制裁。到目前為止，已有 200 多人被判刑，大多數的刑期在一年之內。

法官楚特坎說：「從證據影片來看，龐德先生有明顯的意圖襲擊和傷害警察行為，早已超過抗議的範圍。」

楚特坎是華盛頓特區的地方法官，一直對國會暴亂參與者採取強硬立場。根據美聯社的查詢，她經手的13名暴亂被告，都判處以月為時間單位的監禁，而且都超過檢查官的求刑。

根據證據影片，龐德在國會大廈的西廣場，持棍戳擊的一名國會大廈警察的盾牌上。之後龐德抓起一根上面有紅白藍三色條紋的更結實桿子，打擊另外兩名警官，擊中了其中一名警官的左肩。他的動作之後引發警察圍捕，將其拘留並戴上手銬。

不過警察當時處於寡不敵眾的狀態，由於找不到警車，當下警察要龐德保障離開國會再釋放了龐德；然而龐德持續留下並參與另一起暴動，再次與警察發生衝突。

1月6日的國會暴亂案還有很多人待審，至少840人被控犯有聯邦罪行，目前的定罪人數大約350人。