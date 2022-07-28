近日台鐵工會為了台鐵公司條例子法5度勞資協商破裂，再度槓上交通部及台鐵局。交通部長王國材今（28）日下午才要工會不要老是把不加班掛在嘴上，台鐵工會晚上再發出聲明稿表示，大官的承諾就像屁，放完就消失；非常擔憂台鐵公司在掛牌短期經營期間面臨連續虧損，宛如「失速列車」迅速抵達資本額1／2大站，又侈言永續經營？

台鐵工會表示，5月27日立法院三讀通過台鐵公司設置條例，但對台鐵全體員工來說，這是個痛心疾首的日子。當天行政院長蘇貞昌曾公開表示，台鐵公司化之後，會信守承諾保障台鐵員工福利和待遇，交通部長王國材也說會與員工站在一起，請台鐵針對每一項子法的細節與工會溝通。「令工會憤慨的是，這些承諾都是個臭屁，放完了，它就消失了。」

工會表示，經過幾場的子法協商會議，資方（台鐵局）對公司資產、職工福利等持續擺爛敷衍，可以看出台鐵局根本毫無決定權。因此工會主動喊停，退出協商，預計於8月2日理事會中，議決著手罷工程序；並預估九合一大選日前（11月25至26日）完成罷工法定程序；原先簽署的中秋節（9月10日）、國慶（10月10日）不加班如期進行。

工會強調，台鐵局在子法協商會議中一來無法提出合理論述，二來無法提供工會要求的資料，毫無誠意；可以預見時限終了時，子法訂定將受交通部輾壓通過，台鐵員工薪資福利仍未改善，且公司資產不足，在掛牌短期經營期間，也必定面臨連續虧損（資方自己也認同），而加上這群尸位素餐的主管領導下，台鐵公司絕對成為失速列車，迅速抵達資本額1／2大站；這樣，何來永續經營？持續虧損下，勢必採取COST DOWN（降低成本），便宜不可能能買到料、好設備及請到好員工，行車安全就是零基礎。

工會表示，守護台鐵，保障會員是工會的使命，當坐下協商的互信基礎被打破後，就只剩下勞資拳拳到肉的拚輸贏了；「就算贏不了，也不會讓你好過！」