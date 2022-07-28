許多人用LINE聯絡時，都會使用表情貼讓對話更加活潑有趣，不過有網友發現，LINE官方提供的免費表情貼中，有一張容易引人遐想，結果廠商跟他聯絡時竟然使用了那張表情貼，對話內容曝光後引發網友熱議。

原PO在臉書粉專「爆廢公社」發文表示，廠商朋友因為沒有訂單，敲他聊天時用了一個「哭哭」的表情貼表達心情，雖然朋友指出「這個是裝可愛」，原PO還是笑著透露心理想法，「怎麼有一種欲蓋彌彰愈描愈黑的fu」。

網友指出，哭哭表情貼的表情、動作都引人遐想。（翻攝自LINE）

仔細觀察表情貼，主角是一位女生，她雙手在臉頰邊握拳、沒有眼淚，眼睛還往斜上方盯著，因此被認為具有性暗示；而《中時新聞網》實測，在LINE對話打出「哭哭」2字時，該張表情貼的確會出現在建議選項中。

對此，許多網友紛紛笑說「回不去了」、「為那兩位男性的尺寸默哀」、「姑姑城外含三隻」、「含兩隻看第三隻」、「坐二望三」、「懂玩！」、「一言不合就開車」、「邊往上看，這情境很到位」。