今年是中日和約簽署70周年，立法院司法委員會今天赴國史館考察，召委陳以信表示，中日和約對於南沙及西沙群島主權，在國際法的認定上具有重要意義，也會影響到未來南海經濟海域權益的分配。國史館應該有一定的立場，也要讓社會大眾瞭解其重要性。

立法院司法法制委員會今天由陳以信率同委員會成員4人，赴國史館進行業務考察。國史館館長陳儀深表示，國家檔案文物的保存雖然早期有與國民黨黨史會併同存在的情形，但隨著民主化的進程，現在對於重要史料以及總統、副總統文物的保存已上軌道，也依法將相關檔案文物妥善保存並開放應用。

陳以信指出，今年是中日和約簽署70周年，意義重大，雖然在學界、國際之間有各種不同的看法與解釋，但國史館應該有一定的立場，也希望在70周年的今年，除了研討會之外，是否能以其他方式、能夠更大規模的讓社會大眾來瞭解它的重要性。

他提出兩個想法，首先，今年是中日和約簽署70周年，希望國史館能夠儘快擇期在台北策辦中日和約主題展覽，雖然學界及各方有各種不同的討論，但國史館應該要有一個立場，並展現出來。

第二，中日和約的重要性，絕對不止於處理二戰遺留的問題，及中華民國與台灣主權定位的問題，更重要的是對於未來南海爭議的解決，中日和約第二條將南沙群島及西沙群島明文列入，所以它對於南海的南沙及西沙群島在主權意義上面的爭執，未來在國際法的認定上是具有重要意義的，也會影響到未來南海經濟海域權益的分配。

陳以信表示，未來中華民國要站在能夠協助全球處理南海爭議的立場。中日和約不只是幫我們解決過去中華民國跟台灣的關係的一個依據，它甚至是我們未來如何協助世界各國處理南海爭議的一個重要依據，希望國史館在這方面也能夠扮演承先啟後的角色。