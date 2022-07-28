以變裝踩街及啤酒市集聞名的台中「鈴蘭通散步納涼會/大墩鈴蘭通啤酒節」，第四屆活動將於10月登場！發起人之一的翁詒君，今年特別在活動開跑前，於8月5日至7日一連三天，在中區民族路、繼光街口的「南園酒家」，推出《改變X精釀啤酒節》，吹響大墩鈴蘭通啤酒節的前奏號角外，也讓更多精釀啤酒迷搶先嚐鮮。

而立基在百年老屋內的「ChangeX Beer南園酒家」，也將在活動期間全館封館，只開放《改變X精釀啤酒節》的粉絲購票入場。

活動將以釀酒師工藝、千年啤酒文化及飲酒人品味三部曲為主軸，廣邀台灣知名的精釀啤酒品牌：吉姆老爹、酉鬼、蔡氏、金色三麥、臺虎、掌門、啤酒頭等25至30個品牌共襄盛舉。

另外，8月5日至7日還有四場講座活動，由釀酒師、啤酒達人親臨現場，與酒迷們分享他們自身在國外，如東京、德國、歐美等地的啤酒旅行經歷，不僅論述當地精釀文化，同時不藏私公開當地非去不可的品酩處。

啤酒節發起人翁詒君可說是學霸，畢業於清大數學系，30歲時遠赴美國聖地牙哥加州大學分校攻讀泛太平洋地區國際關係，卻也因為來到美國精釀啤酒發源地聖地牙哥，就此對精釀啤酒著了迷。

翁詒君學成歸國後，2010年決定跟老婆攜手創業，開起咖啡結合精釀啤酒與美食的餐酒館「ChangeX Beer」。翁詒君說，「Change」意味著人生轉變，「X」從數學解讀是未知數，90度翻轉後又變成十字路口，一如他當年創業的心情。

12年前，精釀啤酒在台灣仍屬寡眾市場，但對精釀的痴迷與執著，讓翁詒君不顧一切勇往直前，卯起勁發表上百篇與精釀啤酒有關的文章，堅持不懈的耕耘，終於晉升成為精釀啤酒界的靈魂人物之一。

「精釀啤酒是所有酒類中變化最豐富的！」翁詒君說，精釀啤酒可以是苦的、甜的、酸的、清爽的、濃重的，也可以和水果、花、巧克力、甚至清草茶擦出曼妙火花，不管什麼人都能找到適合自己、喜歡的精釀啤酒。

在台中市中區長大的翁詒君，2018年起心動念想到有兒時記憶的舊城區開分店，因緣際會看到矗立在繼光街與民族路口的百年老屋，當時老房子的屋頂是鐵皮，建築外還罩著帆布。

翁詒君拿出做學問的嚴謹態度，翻閱文獻後，得知老屋在1915年曾是台灣唯一的西洋料理店「精養軒」；1936年日本帝國在此成立出張所；6、70年代又搖身變成「南園大酒家」，被譽為台中四大酒家之一。

後來他又看到2樓保留完美的日式抬梁屋頂，更加篤定就是這裡了。老屋歷時三年修復，終於在2021年10月以「ChangeX Beer南園酒家」再度粉墨登場，不僅扼守繼光商圈的要塞，更與即將在8月下旬開幕的「李方艾美酒店」、台中火車站、第二市場只有數步之遙。

精釀啤酒對翁詒君來說，就像老婆一樣，一旦認定就要牽手一輩子，他誓言攜手回復老屋風采的「ChangeX Beer南園酒家」與精釀啤酒，再造中區榮景，重現鈴蘭通的繁華。

（工商時報提醒您 未成年請勿飲酒‧禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）