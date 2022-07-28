美國商務部周四（28日）公布數據，美國第二季GDP負成長0.9%，超乎預期的0.5%，為連2季負成長，陷入技術性衰退。10年期美債殖利率降至2.67%。美股早盤3大指數開高，道瓊工業指數上漲0.2%，那斯達克指數漲約0.3%。

截至台北時間21點33分，道瓊工業指數上漲85.06點（或0.26%），報32282.65點；那斯達克指數上漲37.88點（或0.31%），暫報12070.3點；標普500指數上漲13.46點（或0.33%），暫報4037.07點；費城半導體指數上漲3.16點（或0.11%），暫報2914.16點。

5大科技巨頭小幅開低，唯Meta因營收首度出現下滑的情形，股價大跌超過6%。半導體類股漲跌互見，超微、輝達漲逾1%，英特爾跌超過1%，台積電ADR跌約0.6%，聯電ADR重挫近4%。

美國第一季修正後GDP萎縮1.6%後，在通膨高漲、升息和供應鏈瓶頸等背景下，第二季GDP持續負成長，報-0.9%，為連續兩個季度經濟負成長，符合技術性衰退的定義。

不過此前白宮經濟顧問委員會表示，雖然一些人認為連續2季GDP下滑代表衰退，但該機構援引美國全國經濟研究所（NBER）數據指出，美國疫情以來經濟表現強勁，並在今年上半年持續擴張，即使第二季度GDP下滑，也無法表明經濟陷入衰退。