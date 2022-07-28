生活處處充滿「懷舊」驚喜！有網友在國道上目擊1輛客運的車尾，從後方遠遠望去就像是1瓶知名大廠的鋁箔包綠茶飲料，因為該客運是亮綠色外觀，車尾上半部又有黃色方形廣告，整體搭配與該飲料幾乎一樣，其他網友紛紛笑說「口腔瞬間感覺有點微妙的記憶」、「被客運耽誤的飲料商」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，1輛亮綠色客運在國道上行駛，該客運的車尾處上方有黃色大型廣告，後方車輛一眼望去就像是知名綠茶飲料包裝，因為方正的外觀加上配色一模一樣，照片曝光馬上吸引1.1萬人在貼文按讚，300多則留言。

網友在國道上目擊1輛客運的車尾，遠遠望去就像是1瓶知名大廠的鋁箔包綠茶飲料，因為客運是亮綠色外觀，車尾上半部又有黃色方形廣告。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友紛紛留言「口腔瞬間感覺有點微妙的記憶」、「被你說著我都口渴了（剛好錢包有15元」、「生活處處都是驚喜」、「廣告詞也蠻符合顏色的」、「這罐可能不是10塊錢可以解決的事情」、「有夠像的啦」、「被客運耽誤的飲料商」、「我看完有種想插吸管的想法是正常的嗎」、「疑？有增量30%？趕快去買」。

先前也有網友在港都客運7A路線的車輛尾的LED告示板上發現「煞7A車」，原，讓網友笑說「夠煞氣」，照片曝光笑翻3千多名網友，紛紛回應「應該是鬼式企業經營的」、「有夠屁孩」、「現在還自帶驚嘆號了啊」。